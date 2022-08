Sharon Stone: il topless a 64 anni lascia tutti senza fiato

Dopo la pubblicazione di una foto in cui si mostra in topless, Sharon Stone dimostra di essere ancora la più bella

Sharon Stone è una delle attrici più conosciute e amate dell’ultimo secolo. La splendida attrice 64enne ha infatti conquistato i cuori di milioni di fan in tutto il mondo, grazie alle sue splendide interpretazioni, oltre a famosissime collaborazioni per molti film diventati delle vere e proprie opere cult del cinema americano e mondiale.

Certamente iconica è la sua interpretazione in Basic Instinct, film che ha portato la Stone all’apice del successo, rendendo l’attrice una delle più belle e famose al mondo. Oggi, Sharon Stone ha 64 anni, ma dopo la pubblicazione di una foto in cui la splendida donna si mostra in topless, l’attrice dimostra di essere ancora la più bella. Ecco come si è mostrata.

Ecco la foto in topless di Sharon Stone

Dopo 30 anni dal suo capolavoro in Basi Instinct, Sharon Stone dimostra di essere ancora un’attrice piena di sensualità ed eleganza, due particolarità che la rendono unica e amatissima ovunque. Ma la Stone non perde un colpo e a dimostrarlo è una foto che la mostra in topless e in tutta la sua bellezza.

Pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, la foto di Sharon Stone ha attirato milioni di likes e complimenti da parte dei fan che sono rimasti senza fiato. L’attrice dimostra di essere tra le donne più belle al mondo, con una forma fisica mozzafiato e una grande voglia di vivere.

Nella foto, scattata mentre la Stone si rilassa in uno splendido giardino di casa sua, si intravede un bikini maculato, mentre il topless è ben visibile. Nello scatto, la parte superiore del corpo è leggermente coperta da un telo drappeggiato, un vedo e non vedo che ha lasciato molti fan senza parole.

Nella didascalia della foto, la splendida Sharon scrive: “Grata e imperfetta in un giorno perfetto”. In pochissime ore, il post della famosa attrice ha raggiunto oltre i 100mila like moltissimi commenti dei fan che hanno parlato di una donna capace di dimostrare la sua bellezza in ogni frangente ed occasione. Naturale, senza filtri o inganni fotografici, Sharon Stone si mostra così com’è: semplicemente bellissima e radiosa.