Indovinello: tutti sbagliano compreso te, sfidaci!

Ecco per te un nuovo indovinello che dovrai risolvere con tutte le tue abilità. Tutti sbagliano, riuscirai ad essere il vincitore?

Anche oggi vogliamo proporti un nuovo test particolarmente difficile ed impegnativo. Se hai intenzione, infatti, di utilizzare parte del tuo tempo libero per cimentarti in prove dalla difficoltà elevata, eccoti servito un indovinello che ti metterà in difficoltà nonostante la tua preparazione in materia di logica e concentrazione.

Come ogni giorno, infatti, vogliamo proporti un test che metterà alla prova le tue abilità e che dovrai risolvere con le tue forze. Ti ricordiamo che, se ne hai voglia, potrai visitare il nostro sito e affrontare centinaia di test, quiz, enigmi e rompicapo. Dunque, cosa aspetti? Cerca di risolvere l’indovinello dove tutti sbagliano. Riuscirai ad essere il vincitore?

Risolvi l’indovinello dove tutti sbagliano

Allenare la mente è molto importante per preservare il nostro cervello e abituarlo a ragionare, in modo da trovarsi pronto nei casi in cui è necessario risolvere problemi e trovare (anche velocemente) delle soluzioni utili. Esercizi come quello che ti proponiamo oggi, infatti, è un ottimo allenamento oltre ad essere un modo molto efficace per passare il tempo in maniera costruttiva e per nulla noiosa.

L’indovinello che ti proponiamo oggi ti farà letteralmente perdere la testa, in quanto è considerato particolarmente complicato e di difficile soluzione. Se ti piacciono gli animali, avrai una marcia in più, se, al contrario, non è così, avrai davanti un’ulteriore difficoltà che aumenterà l’asticella del livello di questo gioco.

Protagonista dell’indovinello, infatti, è una simpatica e bellissima zebra. Nell’immagine che abbiamo pubblicato, infatti, c’è una zebra in primo piano. Ma, attenzione, non è la risposta giusta alla domanda che puoi leggere in alto, ovvero. “Anche se ha la coda non gliela pesti mai. Cos’è?”

Come dicevamo all’inizio di questo articolo, l’indovinello di oggi è particolarmente complicato, soprattutto per i trabocchetti che sono stati inseriti nell’immagine. Ovviamente, la risposta corretta non sarà “zebra” e servirà tutta la tua concentrazione e attenzione per mettere in pratica le tue abilità cognitive e di logica. Se hai difficoltà a trovare la soluzione, possiamo provare a fornirti un indizio: prova a rileggere il titolo. Si tratta di un indovinello definito “in bianco e nero”, riesci a scoprire il perché?

Bene, a questo punto non possiamo fare altro che fornirti la soluzione dell’indovinello. La risposta alla domanda del testo è infatti “piano-forte”. Sei riuscito ad indovinare?