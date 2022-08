Arisa senza veli sconvolge tutti, eccola: la cantante continua a far parlare di sé per la bellezza e la sensualità, ma non solo.

Nell’ultimo anno, Arisa è stata costantemente sotto i riflettori; tante le partecipazioni in tv, continue le foto sui social a mostrare tutta la sua bellezza e, più di recenti, nuovi progetti a livello musicale.

Dopo la fine della storia con Vito Coppola la carriera di Arisa pare aver avuto un ulteriore slancio e, ora, la cantante è alle prese con la promozione del nuovo singolo cantato in spagnolo, Tu mi perdición; tra un post e l’altro su Instagram, continua a far parlare di sé per bellezza e sensualità ma non solo, eccola.

Arisa senza veli sconvolge tutti! Eccola

Più volte Arisa si è mostrata in intimo e senza veli, sfoggiando tanta eleganza e sensualità anche per mandare un messaggio di body positive; la cantante è diventata da tempo un’icona di sensualità, così come non ha mai mancato di esprimere le proprie idee in merito a tematiche sociali.

Questa volta, come si vede nel nuovo post di Instagram, Arisa ha pubblicato un video che la riprende completamente senza veli; sui tacchi in posizione eretta, la cantante giunge le mani a coprire le sue parti intime, mentre il décollété viene coperto da una censura artificiale.

Bellezza e sensualità unica per la cantante, capace di lasciare sempre senza parole; al centro dell’attenzione ci finisce poi anche la didascalia del post, secondo i fan non di certo casuale.

“I’m every woman, but I’m a man, too. And there’s nothing wrong with me” scrive Arisa nella didascalia, traducibile con “Sono ogni donna, ma anche un uomo. E non c’è nulla di sbagliato in me”; in molti l’hanno interpretata come una dichiarazione di genere, con la cantante che si sentirebbe quindi gender fluid.

A prescindere dall’effettivo pensiero della cantante in merito, l’intero contenuto postato ha sicuramente un bellissimo valore simbolico e, ancora una volta, pone Arisa al fianco della libertà d’espressione e di essere, senza dover per forza ricevere un’etichetta che rientra negli “standard” sociali.