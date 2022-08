Tutti sbagliano: anche tu ovvio! Sfidaci

Anche oggi ti proponiamo un nuovo test elettrizzante che ti metterà alla prova. Riesci a risolvere l’indovinello? Tutti sbagliano

Come ogni giorno, vogliamo proporti una nuova sfida di logica che ti metterà a durissima prova. Quiz e test di questo tipo, infatti, ti aiuteranno a tenere allenata la mente e a “dare olio” ai tuoi neuroni. Ecco perché, infatti, pubblichiamo test di abilità, quiz, rompicapo ed enigmi direttamente sul nostro sito: li puoi trovare qui.

Anche oggi, dunque, ti metteremo alla prova con un test piuttosto particolare che dovrai risolvere grazie alle tue capacità logico-deduttive. Se sei pronto ad accettare questa sfida e vuoi mettere alla prova te stesso/a, allora non dovrai fare altro che continuare a leggere questo articolo e leggere ciò che ti propone l’enigma.

Per risolvere una prova così complicata dovrai raccogliere tutte le tue energie mentali, rimanere concentrato e fare in modo che le tue abilità ti portino sulla strada giusta. Sì, perché quello di oggi è un gioco di logica che potrà essere risolto solamente con grande concentrazione e, soprattutto, attenzione alle parole.

Il gioco di oggi, infatti, è un interessantissimo indovinello che dovrai risolvere in breve tempo. Dovrai fare molta attenzione al significato delle parole, senza lasciarti portare nella strada sbagliata. Ricorda, infatti, che è un indovinello realizzato apposta per confonderti e potresti cadere nel tranello con grande facilità. Resta dunque molto concentrato.

Con l’indovinello di oggi ti si chiede: “Cosa si rompe se non viene tenuta?”. Nella figura che abbiamo pubblicato in altro c’è la presenza di un vaso con alcune bellissime foglioline. Tuttavia, come ti dicevamo in precedenza, è importante non farti ingannare e andare sulla strada in cui il creatore dell’indovinello ti vorrebbe portare (facendoti sbagliare).

Dunque, possiamo dire che l’immagine del vaso con le piantine non c’entra molto e la parola “vaso” non è affatto la risposta esatta. Si tratta, infatti, di un semplice inganno messo lì per distrarre il lettore. Se, invece, hai bisogno di un consiglio e vorresti avere un ulteriore spunto utile alla ricerca della soluzione allora dovrai assolutamente pensare ai rapporti umani. La risposta all’indovinello, infatti, riguarda un qualcosa di astratto, ma che può avere grande importanza.

Arrivati a questo punto, non possiamo fare altro che fornirti la soluzione dell’indovinello, augurandoti di aver indovinato. La risposta giusta è infatti “Una promessa”. Eri riuscito a capirlo da solo?