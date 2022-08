Armando Incarnato, questa volta la combina grossa: ecco cosa ha fatto in queste vacanze estive, davvero da non credere.

Armando Incarnato è senza dubbio uno dei volti più conosciuti del trono over di Uomini e Donne; il cavaliere partenopeo fa ormai da anni parte del parterre e, spessissimo, è al centro di polemiche per eventi riguardo la sua vita privata oppure le faccende all’interno dello studio per le sue frequentazioni.

In vista del ritorno in onda del programma, previsto come di consueto per le prime settimane di settembre, Armando fa di nuovo parlare di sé e finisce al centro delle polemiche; pare proprio che stavolta l’abbia combinata grossa.

Armando Incarnato, questa volta la combina grossa: ecco cosa ha fatto

Stando a quanto riportato da fanpage.it, il cavaliere partenopeo avrebbe postato sul suo profilo Instagram un video che lo riprendeva ad altissima velocità sulla sua moto.

Nel video si vede il cavaliere partenopeo a bordo della sua moto, che si riprende anche; come riportato dal sito poi, Armando avrebbe inquadrato anche il contachilometri mostrando a tutti la velocità raggiunta, a quanto pare davvero alta.

Il video del cavaliere di Uomini e Donne ha scatenato la polemica del web, che non ha gradito per nulla né il modo in cui Armando si è posto, né la velocità raggiunta con la moto.

Ad un utente che lo avrebbe redarguito, come riporta Fanpage, l’Incarnato avrebbe chiesto se, piuttosto di commentare, non volesse andarsene a rilassarsi al mare; i commenti sono stati comunque tantissimi, tanto che successivamente il cavaliere si è sfogato su un post successivo.

“Vi sentite in diritto di giudicare, offendere, minacciare e addirittura augurare la morte; di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho. Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo” scrive il cavaliere, sfogandosi duramente.

Il clima intorno ad Armando si accende dunque di nuovo, in vista del ritorno direttamente in tv su Canale 5; nei prossimi mesi riuscirà a trovare l’amore in studio?