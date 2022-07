Gigi D’Alessio: che lavoro faceva prima? incredibile

Iconico nel suo genere, Gigi D’Alessio vanta una carriera decisamente invidiabile, ma di cosa si occupava prima del successo? Scopriamolo!

E’ impossibile non associare il fascino e la profondità delle melodie napoletane alla figura di Gigi D’Alessio, interprete che nel corso della sua carriera ha saputo coinvolgere un’incredibile varietà di spettatori, di qualsiasi generazione e gusto musicale. Conquista la notorietà decisiva nel 2000 con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, ma già nei primi anni ’90 l’aspirante cantante era riuscito a farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Padre di cinque figli, avuti da tre donne diverse, la sua figura non è associabile esclusivamente al panorama musicale italiano, bensì anche ad una serie di scandali e accuse riportate dalle varie riviste di gossip. Dal 1986 al 2006 il suo cuore vedeva una sola donna – Carmen – madre dei suoi primi tre figli: Claudio, Ilaria e Luca – meglio noto come LDA; nel 2006 il cantante divenne protagonista per la prima volta di un incredibile scandalo, derivato dalla sua relazione con Anna Tatangelo.

Per diverso tempo i due colleghi vennero accusati di tradimento nei confronti di Carmen, illazioni e offese che non toccarono particolarmente la coppia: i due rimasero uniti fino al 2017 e coronarono il loro amore con la nascita del figlio Andrea.

Infine, meno di due anni fa, durante un concerto a Capri, il noto cantante conobbe la sua attuale compagna: la 31enne Denise Esposito, con la quale D’Alessio è diventato padre per la quinta volta in seguito alla nascita del piccolo Francesco. Insomma, un uomo che ha saputo vivere intensamente la sua vita e che – nonostante siano passati vent’anni dal Festival del 2000 – riesce comunque a rimanere sulla cresta dell’onda.

Gigi D’Alessio: chi era prima del successo?

Prima del successo della fine degli anni ’90, un giovanissimo Gigi D’Alessio coltivava una passione infinita per la musica. Il padre stesso notò le sue doti musicali nel momento in cui gli regalò una semplicissima fisarmonica. Il piccolo Gigi decise così di proseguire gli studi, specializzandosi in pianoforte al Conservatorio. Dopodiché, tentò di affermarsi come cantante ed iniziò ad interpretare e diffondere le sue canzoni.

Ogni grande carriera parte dalla gavetta, pertanto – prima di diventare famoso – Gigi D’Alessio tentò di proporre le sue canzoni in occasione di matrimoni e cerimonie varie: “Ho sicuramente cantato per qualche boss” – dichiarò tempo fa presso Rtl 102.5 – “Noi non sappiamo mai quando qualcuno richiede le nostre prestazioni chi sia, in ogni caso se anche lo avessi saputo non avrei rifiutato per paura”. Un percorso che ha contemplato tanta pazienza, ma che con il tempo ha mostrato i risultati sperati.