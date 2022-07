Una Vita anticipazioni: Dori nega tutto, non è mai successo

Una vita anticipazioni, Dori nega tutto e non è mai successo: ecco cosa succede nella puntata in onda oggi, 29 luglio.

Continuano le trame della telenovela spagnola di Canale 5, in onda al consueto orario; David è riuscito a scampare all’aggressione del sicario di Aurelio, ma è rimasto ferito e sembra costretto alla fuga.

Intanto, Felipe continua a migliorare con le cure di Dori, difendendo anche l’infermiera con Ignacio; il dottore non è per nulla convinto deli suoi metodi. In ogni caso, un nuovo evento sembra cambiare tutto e Dori nega, dicendo come non sia mai successo; ecco le anticipazioni per la puntata di oggi.

Una Vita anticipazioni, Dori nega tutto: ecco cosa succede oggi 29 luglio, Felipe chiede spiegazioni

Da quando c’è Dori a prendersi cura di lui, fortunatamente, Felipe sembra ritornare piano piano in sé; le cure dell’infermiera, interessata alla psicanalisi, stanno funzionando e l’avvocato migliora di giorno in giorno.

Alcuni recenti eventi stanno però portando Felipe a sospettare della sua infermiera; prima una strana chiamata, a cui Dori ha saputo dare una giustificazione, e ora un incontro in strada con Genoveva.

Uscendo di casa, Felipe vede Dori e la Salmeron conversare, rimanendo di stucco; stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, Felipe chiederà subito spiegazioni all’infermiera, che comunque nega qualsiasi legame con Genoveva.

L’infermiera sta dicendo la verità, perché la Salmeron l’ha avvicinata per stuzzicare Felipe e provocarla; l’uomo decide di credere ancora una volta alla donna e le chiede di raccontarle di più del suo passato. I due sembrano sempre più intimi e presto potrebbe scattare la scintilla.

Intanto, Azucena conosce il suo nuovo pretendente, con Casilda che aggiorna Guillermo sui nuovi avvenimenti; il ragazzo è molto arrabbiato e quando incontra Azucena finisce per litigare nuovamente con lei.

La ragazza lo accusa di tenere il piede in due scarpe per l’uscita con Claudia, ma visti questi pretendenti Guillermo non sa più che fare; i due finiscono per allontanarsi sempre di più.