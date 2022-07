Elisa Isoardi svela un segreto che non immagini: ecco la confessione della conduttrice piemontese in vista del ritorno in tv.

Finalmente, dopo un periodo d’inattività che l’ha vista solamente partecipare come concorrente a programmi come Ballando con le stelle e L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi è pronta a tornare protagonista come conduttrice.

L’ex-modella è infatti pronta a guidare il nuovo programma di Rai 2 Vorrei dirti che, in onda nella fascia pomeridiana della domenica. Entusiasta di questa nuova avventura, la conduttrice ha ora rivelato un segreto che forse nessuno immaginava; ecco di cosa si tratta.

Elisa Isoardi svela un segreto che non immagini: la sua confessione

Il ritorno in tv della Isoardi non sarà per nulla semplice, considerando come nello slot delle 16 andrà a “scontrarsi” con programmi come Amici di Maria De Filippi e Domenica In di Mara Venier.

La conduttrice è però pronta e, tra l’altro, in una recente intervista con la rivista Chi (riportata da La Nostra TV) ha confessato come sia stata la stessa “zia” Mara ad aiutarla a tornare in tv.

“Devo dire grazie a Mara Venier che mi ha fatto un’intervista televisiva importante, facilitando il mio rientro in Rai” ha spiegato la Isoardi, mostrando molta gratitudine per la Venier.

Ulteriori parole di stima la conduttrice piemontese le ha espresse per altre sue colleghe, Milly Carlucci e Bianca Berlinguer. “Devo dirle grazie perché mi ha insegnato la determinazione” aggiunge sulla conduttrice di Ballando con le stelle, mentre continua con le parole al miele per la Berlinguer spiegando come abbia tirato fuori altri lati del suo carattere.

Ringraziamento speciale, infine, per la direttrice del daytime Rai Simona Sala, che l’ha voluta alla guida di questo nuovo programma dimostrandole molta fiducia. Dopo un periodo di assenza, Elisa è pronta a ritornare di nuovo tv, mentre al momento si gode l’estate ed è pienamente felice; in una precedente intervista, aveva manifestato la voglia di innamorarsi ma ha sottolineato come si possa essere felici e realizzati anche senza sposarsi.