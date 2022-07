Dayane Mello si è fidanzata? La verità sulla presunta relazione della modella brasiliana: ecco cosa ha detto lei stessa.

La bellezza di Dayane Mello è ben nota al pubblico italiano; la modella brasiliana incanta ormai da diverso tempo e, dopo l’avventura turbolenta al reality brasiliano A Fazenda, Mello è tornata anche al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla sua amica Soleil Sorge.

Di recente, è però tornata sotto i riflettori del gossip a causa di una sua presunta relazione: la modella si è dunque davvero fidanzata? Ecco la verità a riguardo, lei stessa commenta la situazione.

Dayane Mello si è fidanzata? La verità sulla presunta relazione: la risposta della modella ai rumros

Tempo fa, alcuni esperti di gossip (tra cui anche Alessandro Rosica, come riporta Gossip e TV) avevano parlato di una presunta relazione fra la modella brasiliana e il rapper Boro Boro.

In molti si sono chiesti quanto ci fosse effettivamente di vero in queste voci e, ora, pare che a fare chiarezza sia stata la stessa Dayane, affidando alcuni commenti al suo profilo Instagram.

Tramite la sezione delle storie, la modella ha smentito categoricamente tutte le voci su una sua possibile relazione, usando anche un tono ironico per rispondere a tutti i rumors.

“Visto che la mia vita sentimentale è sempre nella bocca della gente e stanno sempre a parlare che sono fidanzata…E non lo sapevo neanche io che ero fidanzata! Ahah come si dice, eri fidanzata a tua insaputa. Quanta pazienza devi avere, non riesci nemmeno ad immaginarlo, con queste continue false notizie che vengono diffuse sul tuo nome!” ha scritto la modella su Instagram (come riporta appunto Gossip e TV).

A quanto pare quindi, non c’è nessuna relazione tra lei e il rapper, né tantomeno con qualcun altro; la Mello è al momento ancora single, come conferma lei stessa, e chissà che questa notizia non faccia piacere a tanti altri nomi del mondo dello spettacolo.