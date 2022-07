Antonella Clerici: odore di fiori d’arancio nell’aria?

Antonella Clerici è pronta a convolare a nozze con Vittorio Garrone? Da non credere, ecco cosa ha dichiarato la nota conduttrice. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Antonella Clerici è sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico a casa. Da sempre è apprezzata per la sua semplicità, ma anche per la sua simpatia. In queste è emersa una notizia shock sul suo conto, a quanto sembra sarebbe pronta a sposarsi con Vittorio Garrone.

La Clerici si sposa? Sembrerebbe proprio di si, d’altronde sono diversi anni che lei e Garrone vivono una bellissima storia d’amore. In passato, Antonella sembrava restia a fare il grande pass, ma finalmente sembra aver cambiato idea.

Nelle ultime ore, la Clerici ha pubblicato alcuni foto con il suo compagno, scrivendo delle bellissime parole nei suoi confronti. Proprio lei ha rivelato il gossip sulle nozze. Andiamo a scoprire nel dettaglio le sue parole.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone presto sposi? Ecco la verità

In queste ore Antonella Clerici ha rivelato ai fan un’indiscrezione shock. La conduttrice ha pubblicato una foto insieme al suo compagno Vittorio Garrone scrivendo nella descrizione “Io, te e la luce”. In sottofondo poi ha messo il brano di Vasco Rossi dal titolo Come nelle favole.

Ma non è tutto, nei mesi scorsi ha anche rilasciato una lunga intervista a Gente, in cui ha dichiarato “Matrimonio? Non ora ma non è escluso. Sarà un momento intimo, nostro. Siamo complementari, abbiamo gli stessi valori ed anche su questo argomento la pensiamo allo stesso modo.”

Ora però, il sito Sussidiario ha confermato che i due sarebbero finalmente pronti a convolare a nozze. Sul sito infatti, si legge: “La proposta è già arrivata, ormai ci siamo. Il matrimonio è imminente”.

Stando a quanto dice il sito, la fonte sarebbe alquanto certa, ora non ci resta che aspettare la conferma dei due diretti interessati. Intanto, Antonella e Vittorio sembrano ogni giorno più innamorati.

Vedremo se nelle prossime ore confermeranno o meno il gossip.