Una Vita anticipazioni, Felipe li vede che parlano insieme: i sospetti dell’Alvarez-Hermoso, ecco cosa succede nella nuova puntata.

Continuano le trame di Una Vita con una nuova puntata in onda oggi, come sempre su Canale 5. Marcelo ha un piano per far cadere Genoveva e aiutare Aurelio, ma la Salmeron sembra averlo intuito; gli intrighi si fanno sempre più fitti, mentre David è destinato ad andare incontro all’ira del Quesada per quanto fatto.

Intanto, Felipe sembra credere alla versione di Dori circa la misteriosa telefonata ricevuta, ma ora assiste ad un’altra conversazione al quanto sospetta ed è sempre più dubbioso; ecco le anticipazioni per la puntata di oggi.

Una Vita anticipazioni, Felipe li vede che parlano insieme: i sospetti

Felipe ha ormai deciso di affidarsi completamente alle cure e soprattutto ai metodi della sua infermiera, ma Dori sembra nascondere qualcosa già da tempo; la donna ha ricevuto una telefonata sospetta e l’avvocato ha cominciato a fare domande.

Cercando di nascondere la verità, Dori ha rivelato come la telefonata fosse arrivata da Marina, la donna che l’ha raccomandata per questo lavoro; sul momento, Felipe crede alla versione dell’infermiera, ma i suoi sospetti pare siano destinati ad essere alimentati.

Stando alle anticipazioni per la puntata di oggi infatti, Felipe vedrà Dori parlare con Genoveva, sua nemica giurata ormai da tempo; cosa hanno le due da discutere? La situazione è piuttosto dubbia. Dori sembra comunque volere il bene di Felipe e dunque il suo segreto potrebbe non nascondere delle brutte intenzioni.

Buone notizie invece per Rosina e Hortensia: grazie ai soldi che gli ha prestato Pascual, Liberto ha saldato i debiti della tenuta e salvato (almeno per il momento) l’eredità delle due donne e l’appartamento di Acaçias.

Hortensia è comunque all’oscuro della provenienza del denaro; la donna, contenta, si impegna a trovare un nuovo pretendente per la figlia, che Azucena si dice disposta ad incontrare dopo i litigi con Guillermo e così Angel Lopez Saldana e pronto a inserirsi tra i due