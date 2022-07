Gemma Galgani attaccata dall’ex cavaliere, tutta la verità: la dama torinese di nuovo al centro delle polemiche.

Gemma Galgani di nuovo al centro delle polemiche. In attesa di capire quale sarà il destino della dama torinese (alcuni rumor la vorrebbero lontana da Uomini e Donne, anche per provare l’avventura della nuova edizione de La Talpa) la Galgani è di nuovo protagonista.

In una recente intervista infatti, pare che un ex-cavaliere del dating show di Maria De Filippi abbia avuto qualcosa da ridire su Gemma; ecco le sue parole e di chi si tratta.

Gemma Galgani attaccata dall’ex cavaliere, tutta la verità: ecco le sue parole

Nell’ultimo periodo, Fralof ha avuto modo di intervistare per PiùDonna (come riporta il sito La Nostra TV) diversi ex-protagonisti di Uomini e Donne, molti dei quali si sono espressi anche sui più celebri cavalieri e le più celebri dame del programma.

Di recente, è dunque arrivato un nuovo “attacco” alla dama torinese da parte di Claudio Cervoni, per il quale la Galgani (così come anche Biagio, Armando e Ida) sia al programma solamente per un suo rendiconto personale, e non per trovare l’amore.

“Chi gioca secondo me per un proprio tornaconto sono Armando, Biagio Ida, Gemma, Riccardo” spiega, rivelando come probabilmente il programma gli permetta comunque di rimanere lì per tanti anni senza combinare nulla.

Parole che di certo non faranno piacere a Gemma, che invece si è sempre detta presente al programma per trovare l’amore. A rincarare la dose ci pensa anche Marika Geraci, che lo scorso anno ha lasciato il dating show sicuramente tra le polemiche dopo la travagliata frequentazione con Armando e gli attacchi di Gianni e Tina.

“Se mi chiedi chi è li per giocare la risposta è semplice: i fantastici 4, ovvero Armando Ida, Gemma e Biagio loro ormai fanno parte dell’arredamento…” il parere dell’ex-dama siciliana. Insomma, secondo alcuni ex-partecipanti, ci sarebbero alcune persone che non partecipano al programma per trovare l’amore; verranno smentiti nel prossimo futuro?