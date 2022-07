Vediamo meglio insieme che cosa succederà oggi nella nostra amata soap opera che ha catturato l’attenzione di tutti.

Anche oggi, 27 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra Amara, ovvero il programma ambientata all’incirca negli anni sessanta che sta spopolando ormai da settimane.

Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e scopriamo insieme di che cosa si tratta e quale avvenimento, molto particolare, sta per accadere, ovvero un’omicidio che potrebbe sconvolgere tutti.

Terra Amara anticipazioni: Demir prova ad ucciderlo

Iniziamo dicendo che Demir sta pensando di aprire un fantastico caseificio ma mentre parla con Cengaver cambia idea improvvisamente, ed il motivo è tutto da ricercarsi nella telefonata che riceve.

Dalla prigione di Istambul lo hanno avvisato che Yilmaz, dopo la rissa con altri detenuti e l’incendio è ancora vivo e sta bene, è stato dimesso dall’ospedale dove era stato portato e riammesso in cella.

Decide, quindi, insieme a Sait, come poter far fuori il suo acerrimo nemico in amore, così, con l’aiuto di un’uomo ingaggiato dal figlio di Hunkar cerca di vincere la missione che gli è stata data, anche perchè profumatamente pagato!

Ma Fekeli, ovvero il detenuto più anziano, riesce miracolosamente a salvare il meccanico e tra i due nasce anche una sorta di rapporto padre figlio, incredibilmente, quando Demir viene a sapere che il giovane non è morto, si arrabbia in modo incredibile.

Non è tutto, perchè Zuleyha scopre che grazie alla legge sull’amnistia, che è stata approvata da pochissimo, capisce che l’Akkaya sarà nuovamente libero e per questo motivo capisce che deve subito fare qualcosa.

Decide di partire per Istambul, ma parte Demir, assolutamente convinto nel risolvere questo problema che può avere, lui non vuole assolutamente che niente e nessuno rovini il suo matrimonio con la donna che ama.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 circa su Canale 5.