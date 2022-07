Elisabetta Canalis, una sirena con tutto in primo piano: la conduttrice continua le sue vacanze lasciando ancora tutti a bocca aperta.

L’estate 2022 sta sicuramente dando l’occasione a tantissime vip di mettersi in mostra, ma mentre nuove modelle, showgirl e conduttrici (come ad esempio Carolina Stramare) sfoggiano una bellezza e una sensualità infinita, a rispondere c’è anche chi ormai da decenni incanta il pubblico.

Una delle protagonisti dell’estate non poteva dunque che essere lei, Elisabetta Canalis, tornata protagonista sulla nostra tv e anche nel nostro paese per queste vacanze; la conduttrice si gode il Mediterraneo, mentre incanta gli occhi dei fan con foto da lasciare tutti a bocca aperta.

Elisabetta Canalis, una sirena con tutto in primo piano: non servono le parole davanti a lei

Continua l’estate della Canalis e continuano gli scatti che mettono in mostra tutta la sua bellezza; attivissima sui social, l’ex-velina sfoggia sempre un corpo da urlo, che sia in bikini o come testimonial di Intimissimi.

Questa volta, Eli ha deciso di mostrarsi direttamente sopra ad una piattaforma installata nell’acqua, scegliendo come location scorcio del Mediterraneo; coi capelli bagnati e sdraiata sulla piattaforma, agli occhi dei follower appare come una vera e propria sirena.

Il particolare bikini verde e rosa, oltre a contenere davvero a fatica il florido décollété della conduttrice, mette in evidenza il suo corpo statuario, reso marmoreo dal costante allenamento; braccia e gambe risultano più toniche che mai, aumentando il fascino già immenso della conduttrice.

La foto ha subito spopolato su Instagram, tanto che i follower hanno riempito il post di like e di commenti; come sempre, tutti pronti a mostrare il loro amore per la “regina” Elisabetta italiana.

“Sei stupenda da sempre” scrive un fan, in un marasma di “bellissima” e “meravigliosa”; anche la ballerina Elena D’Amario e la Brooke di Beautiful, Katherine Kelly Lang, hanno voluto dimostrare affetto alla Canalis tra emoticon con gli occhi a cuoricino e direttamente cuori rossi. L’estate è comunque ancora lunga e, Eli, avrà modo ancora di stupire.