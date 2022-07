Paradiso delle signore, ritorni incredibili da non credere: la soap di Rai 1 si prepara a tornare davvero in grande stile, ecco perché.

Manca sempre meno alla messa in onda dei nuovi episodi de , Il paradiso delle signore, soap tutta italiana di Rai 1 che in pochissimo tempo ha conquistato il cuore di tutti gli spettatori.

Al momento, le riprese per la nuova stagione sono attualmente in corso, con gli attori davvero molto attivi sui social e non solo per pubblicizzare il ritorno della messa in onda; ecco le anticipazioni, sono previsti ritorni davvero sensazionali tra i personaggi.

Paradiso delle signore, ritorni incredibili da non credere: le anticipazioni

Di recente, è andato in scena il Festival di Benevento cinema e tv, che ha visto tra i suoi ospiti anche quattro attori dell’amata serie televisiva Rai, ovvero Giulia Arena, Vanessa Gravina, Fabio Fulco ed Alessandro Tersigni.

Come riporta La Nostra TV, è stato proprio l’attore che veste i panni di Vittorio Conti a rivelare alcune anticipazioni sulle nuove attesissime puntate della fiction, anche se non si è sbottonato più di tanto.

“Tante new entry, due veneri nuove e la nuova partner di Vittorio Conti… Poi ci saranno due maschietti tra cui un nuovo contabile e un magazziniere. Ci sono anche delle uscite che rientreranno” ha spiegato l’attore, senza dubbio aumentando l’entusiasmo di tutti gli spettatori.

Le nuove puntate dovrebbero essere mandate in onda a partire dal 12 settembre e, oltre ai nuovi personaggi nel cast, come anticipato da Tersigni ci saranno anche dei clamorosi ritorni; su tutti quelli di Emanuel Caserio e Giulia Vecchio, che riprenderanno i panni ovviamente di Salvo Amato e Anna Imbriani.

Insieme a loro torneranno anche Antonella Attili e Pietro Genuardi (Agnese e Armando) e poi Francesca Del Fa (Irene) e Maria vittoria Cozzella (Dora) e Ada Manetti (Desirée Noferini).

Nelle nuove trame, uno dei nuovi proprietari del Paradiso, Vittorio, sceglierà al posto di Flora (Lucrezia Massari) una nuova stilista, Maria (Chiara Puglisi). Tra i due è probabile anche che nasca la scintilla, proprio mentre Adelaide cerca vendetta contro Umberto.