Valerina Marini svela tutto sul suo nuovo amore e cosa ha fatto per lei

Con una rivelazione shock, Valeria Marini svela tutto sul suo nuovo amore. Ecco chi è e che cosa ha fatto per lei

Valeria Marini è la regina indiscussa del gossip italiano e, dopo tanti anni, continua a far parlare di lei con grande insistenza. In una lunga intervista rilasciata a Novella 2000, la regina del gossip ha parlato della sua vita privata, fornendo alcune indiscrezioni particolarmente interessanti, soprattutto in materia di cuore.

Con una rivelazione shock, infatti, Valeria Marini ha svelato tutto sul suo nuovo amore e sulla persona che le fa battere forte il cuore. La bellissima showgirl ha rivelato che Eddy Siniscalchi è il suo nuovo compagno. La bellissima modella e showgirl sarda ha parlato della sua relazione a 360 gradi e ha spiegato chi è e che cosa ha fatto per lei il suo nuovo fidanzato.

Ecco chi è il nuovo fidanzato di Valeria Marini

In un’intervista rilasciata a Novella 2000, Valeria Marini ha parlato di Eddy Siniscalchi, il suo nuovo fidanzato: “Spero proprio che questa sia la volta buona, quello giusto” ha dichiarato la showgirl. La bella Marini ha infatti detto di sentirsi molto felice dell’opportunità avuta e contentissima di aver potuto conoscere un ragazzo come lui.

“L’ho messo a dieta – ha dichiarato al settimanale Valeri Marini, riferendosi alla sua intenzione di aiutare il ragazzo a perdere peso – ginnastica, movimento, disciplina”. Contentissima del progresso, la Marini ha parlato dei risultati raggiunti: “Ha perso dieci chili in poche settimane, ed ora anche fisicamente è stellare”.

“Lo amo…Stiamo bene insieme – ha rivelato la splendida soubrette – è splendido, buono, sensibile…Ho fatto davvero bingo ad incontrarlo”. Lo stesso Siniscalchi, come ha precisato nell’intervista il giornalista che ha chiacchierato con la Marini, ha parlato molto bene della sua attuale e famosa compagna, affermando che è “una donna splendida, buona e sensibile”.

La Marini, dunque, sembra essere particolarmente felice in questo momento della vita, soprattutto grazie alla persona che ha al suo fianco. “È un gran lavoratore – ha affermato la showgirl – con una bella passione poi, nel privato, dà il meglio di sé”. Concludendo la Marini ha affermato: “Mi dà affetto, comprensione, amicizia, simpatia e gentilezza” una sintesi perfetta per una storia d’amore con i fiocchi.