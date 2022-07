Una Vita anticipazioni: Ignacio, il gesto incomprensibile

Una Vita anticipazioni, Ignacio ed il gesto incomprendibile: José indaga su di lui, ecco cosa succede nel nuovo episodio.

Le trame della telenovela spagnola continuano, come sempre, con un nuovo episodio su Canale 5; Felipe, all’inizio di un nuovo percorso terapeutico, ha una crisi ma Dori si trova al suo fianco.

Ramon invece continua a evitare Moncho, mentre Genoveva rimprovera aspramente Aurelio e cerca di prendere in mano la situazione con David e Valeria; José, intanto, indaga sul gesto incomprensibile di Ignacio. Ecco le anticipazioni per la nuova puntata in onda oggi, venerdì 22 luglio.

Una Vita anticipazioni, Ignacio ed il gesto incomprendibile: cosa succede oggi

Dopo tanto tempo, Ignacio e Alodia si sono finalmente trasferiti dalla casa dei Dominguez al loro nuovo appartamento, per la gioia di Bellita, José e Maruxina, che non sopportavano più i capricci e i comportamenti dell’ex-domestica, ora signora.

A quanto pare però, José si è subito insospettito per la mancia data dal nipote al portinaio Jacinto, che essendo molto generosa ha fatto subito notizia; perché questo gesto nei confronti del portinaio?

Il Dominguez comincia ad indagare, ma non sa che oltre a questo c’è anche un altro dettaglio: i lavori a casa di Ignacio e Alodia non sono in realtà finiti! Perché tutta questa fretta del nipote di cambiare zona?

Intanto, Genoveva è furiosa per quanto fatto da Aurelio, per una questione personale e una questione di affari; il suo comportamento non soltanto l’ha umiliata di nuovo, e non è di certo da gentiluomo, ma rischia di compromettere gli affari col gas chimico ideato da Rodrigo Lluch.

Per questo, la Salmeron decide di prendere in mano la situazione e prova a rassicurare Valeria, offrendo la sua protezione, consigliando poi a David di abbandonare il prima possibile il quartiere per non imbattersi nella vendetta di Aurelio.

L’uomo sembra accettare il consiglio, ma propone anche a Valeria di fuggire con lui; dopo la richiesta, stando alle anticipazioni, i due entreranno definitivamente in intimità.