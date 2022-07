Vediamo meglio insieme che cosa succederà nella amatissima soap opera che si svolge ad inizio secolo e diventa sempre più complicata!

Anche oggi, 20 luglio, abbiamo modo di vedere una nuovissima puntata di Sei Sorelle, ovvero quella soap opera che narra la storia di alcune donne, sorelle per l’appunto, che devono portare avanti la fabbrica di tessuti della famiglia.

Ma nei primi del 1900 non era così facile avere questo ruolo per delle donne, ecco perchè lo fanno con mille sotterfugi e problemi, cercando di nascondere tutto all’avido zio che vuole la proprietà per lui.

Sei sorelle anticipazioni: Victoria seduce Cristobal

Iniziamo dicendo che a casa delle Silva ormai c’è Zia Adolfina, ovvero un bel problema per loro, perchè molto curiosa e veramente una grande pettegola, che potrebbe scoprire tutti i loro segreti.

Ma come mai è arrivata nella loro casa? Perchè Elisa voleva fare il debutto in società, ma la zia metterà tutte sull’attenti, ovvero Adela, Diana, Celia, Blanca e Francisca, anche perchè devono fare in modo che non si accorga della morte di Don Fernando.

Tutte le ragazze hanno iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia, e l’unica che avrà un minimo di vantaggio da questa cosa sarà Elisa che vedrà accontentarsi alcuni suoi capricci, ma passiamo a Rodolfo.

Il giovane non è riuscito a far interrompere il suo fidanzamento con Blanca, perchè è stata male e per questo motivo non ha fatto quello che chiedeva la sua amante, ma a peggiorare la situazione è stata Donna Dolores.

La madre di Rodolfo, infatti, vuole che il figli sposi immediatamente Blanca, ma avendo sempre di più le spalle al muro inizierà a maltrattare la bella Silva, perchè incapace di trattenere la rabbia.

Ma la stessa Victoria, per vendicarsi del Loygorri, inizia a sedurre Cristobal, ovvero il fratello, in attesa che Rodolfo si arrabbi, ma il giovane non sembra preoccuparsi più di tanto, forse per evitare di andare contro la mamma.

Per quanto riguarda Don Luis è riuscito a far fare a Francisca una importante audizione, e la giovane è davvero felicissima, ma si trova però in una brutta situazione, perchè il maestro Tabuyo, vuole sentile l’esibizione e vedere lo spettacolo della Bella Margarita, di cui tutti parlano.

Francisca inizia ad avere paura che il suo segreto venga scoperto e che ci siano gravi conseguenze per questo, quindi cosa deciderà di fare? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1.