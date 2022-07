Elisabetta Gregoraci, deve tenere l’abito perchè si vede tutto: la conduttrice svetta per eleganza e sensualità incantando tutti.

La conduttrice calabrese è tornata prepotentemente al centro della scena in quest’estate; amatissima dal pubblico, Elisabetta Gregoraci sta svettando per eleganza e sensualità, dopo essere ritornata di nuovo in tv.

Al momento infatti, la Gregoraci sta conducendo Battiti Live, evento musicale in diretta dalle piazze pugliesi e realizzato in collaborazione con Radio Norba; dal palco Elisabetta raccoglie gli sguardi di tutti per la sua bellezza e deve tenere l’abito, davvero meravigliosa.

Elisabetta Gregoraci: deve tenere l’abito perché si vede tutto!

Dopo la breve esperienza a Scherzi a Parte! la conduttrice, seguitissima sui social, è stata scelta per condurre uno degli eventi dell’estate Mediaset, appunto Battiti Live. Sul palco pugliese, l’ex-modella sta sfoggiando ancora una volta una bellezza sorprendente, capace di rubare la scena alle varie star della musica presenti.

Durante l’ultima puntata, la Gregoraci ha indossato uno splendente abito verde, dotato di un lungo strascico e anche di uno spacco sulla parte destra; slanciata dai tacchi color oro, la conduttrice camminando deve tenersi il vestito, ma non impedisce comunque alle lunghe e toniche gambe di rubare la scena.

Sorridente e solare, illuminata dal calore estivo e dal suo proprio fascino mediterraneo, la Gregoraci sfoggia un corpo scolpito sul palco, mostrandosi quasi come una dea.

“I vostri occhi, i vostri Cuori.. li vedo! Le vostre mani che vanno all’unisono” scrive la conduttrice nella didascalia, elogiando la terza tappa della manifestazione canora di Italia 1; gran parte degli occhi sono, comunque, tutti per lei.

Ovviamente, sono stati subito tantissimi i mi piace al post, così come i commenti per la Gregoraci; in tanti si sono precipitati per complimentarsi con la conduttrice per la sublime bellezza.

“Ovunque con te” scrive una fan page, seguita da altre che esprimono tutto il loro amore per la Gregoraci; i complimenti arrivano anche dall’ex-coinquilina al GF Vip, Stefania Orlando, che commenta con un “Bellissima” con tanto di tre emoticon della fiamma. Nel caldo estivo, la Gregoraci sta sicuramente incantando.