Zanzare addio per tutta l’estate: ecco il barattolo fai da te

Con l’arrivo dell’estate compaiono il nostro nemico numero 1: ecco come dire addio alle zanzare con il barattolo fai da te

Quest’anno l’estate è arrivata con largo anticipo: già nella seconda metà di maggio, infatti, si sono affacciate temperature piuttosto alte, superiore alla media degli scorsi anni. Con l’arrivo del caldo, ad irrompere nelle nostre giornate quotidiane ci hanno pensato gli insetti più odiati in assoluto: le zanzare.

Si tratta di insetti particolarmente pericolosi (sono la prima causa di morte tra gli esseri umani) e fastidiosi. È praticamente impossibile, infatti, fare una passeggiata all’aria aperta nelle ore serali e non essere punti. Ecco, quindi, un possibile rimedio molto efficace. In questo articolo ti mostriamo come dire addio alle zanzare con il barattolo fai da te.

Ecco il barattolo fai da te per dire addio alle zanzare

Le zanzare sono tra gli incubi più grandi durante il periodo estivo. Si tratta di insetti che ci infastidiscono durante tutto il giorno (anche nelle prime ore di sole, a causa della presenza della zanzara tigre) e che difficilmente possono essere evitate durante una passeggiata o una cena all’aria aperta.

A causa delle punture di zanzara, infatti, accusiamo fastidi, pruriti e altri problemi che si possono protrarre anche per più giorni. Le zanzare, inoltre, rappresentano un vero e proprio rischio per la nostra salute, soprattutto nei Paese più poveri, dove è ampiamente diffusa la malaria, che produce milioni di morti ogni anno.

Questi insetti sono particolarmente attratti dall’uomo e da alcuni animali. L’anidride carbonica e altri odori che emettiamo, infatti, attira le zanzare che riescono ad individuarci e ad entrare in contatto con noi per effettuare il loro “pasto”. Tuttavia, ci sono alcune soluzioni che possono tenere lontane le zanzare, anche senza utilizzare sostanza chimiche dannose per noi e per l’ambiente.

Ecco, quindi, come dire addio alle zanzare con il barattolo fai da te.

Ingredienti:

1 barattolo di vetro;

di vetro; 1 rametto di rosmarino ;

; 2 fettine di limone ;

; 2 fettine di lime ;

; 10 gocce di olio essenziale di eucalipto o citronella;

di eucalipto o citronella; 1 candelina galleggiante;

Prendete il barattolo e mettete sul fondo le fettine di lime e limone. Successivamente, aggiungete l’olio essenziale e poi l’acqua, senza però riempire completamente il barattolo. Poi mettete sulla superficie dell’acqua una candelina galleggiante.

Quando accenderete la candelina, questa emanerà un buon profumo che, tuttavia, risulterà essere molto sgradevole per le zanzare, le quali si allontaneranno.