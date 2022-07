Una Vita shock, Aurelio cerca di abusare Valeria: il Quesada non si mette nessuno freno, ecco le anticipazioni per la nuova puntata.

Aurelio Quesada esce finalmente allo scoperto. Nelle ultime puntate, c’è stato un cambiamento totale per Valeria; la donna si è avvicinata a David, ma poi la fedeltà verso il vero marito l’ha bloccata, portando l’Exposito a lasciare il lavoro e la casa per non soffrire.

Inoltre, Valeria è venuta a sapere la verità su suo marito da Genoveva, ed ha così deciso di affrontare Aurelio; durante l’incontro però il Quesada dichiara la sua attrazione alla donna e, non accettando un rifiuto, ha tentato di abusare di lei. Ecco le anticipazioni per la puntata di oggi, 19 luglio; da non credere.

Una Vita shock, Aurelio cerca di abusare Valeria: le anticipazioni del 19 luglio

Venendo a conoscenza della verità da Genoveva, pronta a sferrare l’attacco alla donna dopo la partenza di David, Valeria ha chiesto la verità ad Aurelio; il Quesada in realtà non sta proteggendo Rodrigo Lluch, ma alla donna confessa solamente di essersi invaghito di lei.

Spaventata, Valeria cerca di allontanarsi ma Aurelio non accetta un rifiuto: il Quesada la vuole e tenta di abusare di lei. Fortunatamente, stando a quanto riportano in anteprima le anticipazioni per la puntata di oggi, a interrompere la violenza di Aurelio su Valeria è David, ritornato in casa; l’uomo prova a consolare la donna che ama, ma Valeria è infuriata con lui per essere stato complice del Quesada.

Intanto, ad Acaçias è arrivato Moncho e sono tutti in festa per lui, da Servante a Jacinto passando anche per José; Ramon prova ad approcciarsi al piccolo, ma appena lo vede non si sente in grado di dargli affetto e così, riponendo il regalo che aveva comprato per lui, si allontana.

Felipe invece decide di accettare le condizioni di Dori, rifiutando dunque le sue dimissioni; l’avvocato seguirà le cure che l’infermiera, conoscitrice della psicanalisi, deciderà di somministrargli.