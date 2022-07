Chiara Ferragni: sapete quanto guadagna con un post? Impensabile

Chiara Ferragni è una delle influencer più conosciute in Italia e non solo. Ma sapete quanto guadagna pubblicando un solo post sui social? Scopriamolo insieme.

Lei è una delle influencer più conosciute in Italia, ma anche all’estero: Chiara Ferragni, sposata con il rapper Fedez, è mamma di due splendidi bambini, Leone, nato nel 2018, e Vittoria, nata invece nel 2021.

Oltre ad essere un’influencer molto conosciuta, è anche un’imprenditrice, blogger e designer italiana. Sul suo profilo Instagram può vantare più di 27 milioni di follower. Numeri da capogiro, insomma.

Ma quanto può guadagnare Chiara Ferragni con un solo post sui social? Scopriamolo insieme.

Prima di tutto c’è da dire che dal 2020 ad oggi per un suo post, la cifra è aumentata notevolmente. Due anni fa si trovava al 65° posto al Mondo, tra tutte le influencer.

Chiara Ferragni: quanto guadagna con i social?

E prendeva, in media, per un post pubblicato sui social circa 59.700 dollari, quindi cica 57 mila euro. L’anno successivo questi numeri sono notevolmente aumentati, fino ad arrivare a circa 82.100 dollari, circa 78 mila euro.

Cifre da capogiro, ovviamente. Non si conoscono ancora quanto ha guadagnato la moglie di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, nell’anno corrente.

Ogni capo indossato dalla Ferragni diventa un must da avere. Nelle settimane precedenti, poi, l’influencer ha voluto postare delle foto dove non indossava il reggiseno.

Solo qualche giorno fa, l’imprenditrice è volata a Saint Tropez per il lancio del “Miu Miu Tennis Club“, un circolo esclusivo dalla linea di moda di Miuccia Prada.

In questa occasione ha sfoggiato molti look sofisticati e sensuali, come quello indossato per la cena organizzata proprio da MiuMiu: Chiara Ferragni ha scelto un must, ovvero un tubino nero, che lascia la schiena nuda e le bretelline, invece, sono piene di cristalli che si intrecciavano tra le scapole.

A completare questo look non poteva mancare il suo tocco di stile: la giovane influencer ha scelto di indossare anche le calze a rete.

Come già detto in precedenza, nei giorni scorsi ha postato sempre sui social alcuni scatti in cui non indossava il reggiseno: un modo per ribadire il concetto che non ci si dovrebbe vergognare del nostro corpo e che non dovrebbe essere censurato!