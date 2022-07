Ballando con le stelle: davvero succederà? Incredibile

In arrivo importanti novità sulla nuova edizione di Ballando con le stelle. Spunta un retroscena shock sulla programmazione, andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Manca sempre meno alla diciassettesima edizione di Ballando con le stelle 2022. I produttori e Milly Carlucci stanno già lavorando dietro le quinte e a quanto sembra assisteremo a moltissimi colpi di scena. Ora sono emerse le prime indiscrezioni, scopriamo nel dettaglio cosa accadrà.

Sabato 8 ottobre andrà in onda su Rai1 la nuova edizione di Ballando con le stelle. In queste ore stanno arrivando le prime conferme ufficiali sul cast dei concorrenti, per il momento è già confermata chi ci sarà nella giuria. Ovviamente, dobbiamo aspettarci qualche sorpresa sui ballerini professionisti che prenderanno parte allo show.

Ma in queste ore è arrivata una notizia esclusiva su Ballando con le stelle e a quanto sembra, ci sarà un nuovo appuntamento settimanale visibile in esclusiva su RaiPlay.

Da quanto è emerso, si tratterà di vere e proprie puntate con contenuti inediti, quindi mai andate onda. Il tutto comincerà in concomitanza con la nuova edizione della trasmissione.

Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla questione.

Ballando con le stelle: in arrivo importanti novità

Nelle ultime ore Tv Blog ha rivelato alcune indiscrezioni shock sulla nuova edizione di Ballando con le stelle. La prima riguarda una sorta di spin-off della trasmissione disponibili in esclusiva solo su Rayplay.

Queste puntate riguarderanno sopratutto gli allenamenti dei concorrenti, il rapporto ed i dialoghi tra i vip ed i loro maestri. ma non solo verranno mostrate anche i balli e le canzoni che andranno in onda durante le puntate, sarà una sorta di dietro le quinte dello show.

I fan non vedono l’ora di capire come sarà questo nuovo progetto, ma sicuramente ha già catturato l’attenzione dei telespettatori. Nella prossima edizione vedremo sicuramente Nancy Brilli, Iva Zanicchi, Marta Flavi e Gabriel Garko. Ma non è finita qui, all’ultimo minuto si è aggiunto anche un cantautore napoletano famosissimo, ovvero Nino D’Angelo.