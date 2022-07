Lo schianto la mattina intorno alle 6 in corso Casale. Nell’incidente sono state coinvolte almeno altre due vetture.

Le giovani vittime e i feriti erano a bordo della vettura, che viaggiava verso San Mauro Torinese, mentre il bus era diretto verso il centro del capoluogo piemontese.

Terribile dramma sulla strada questa mattina a Torino. Due persone sono morte in uno scontro tra un’auto e un bus in corso Casale 461, nel quartiere Borgata Rosa, quasi al confine con San Mauro. Una Lancia Ypsilon e un bus della linea 61 Gtt si sono scontrate frontalmente e ci sono stati due morti: un ragazzo di 28 anni residente a San Mauro Torinese e una ragazzina di 16 anni residente a Nole e due feriti gravi, tutti a bordo della vettura. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, gli agenti della polizia locale e i tecnici dell’azienda dei trasporti. Secondo le prime testimonianze raccolte dagli agenti, il mezzo pubblico viaggiava in direzione di Torino, l’auto verso San Mauro. Sono state deviate la linea 61 e le linee extraurbane che passano in quel tratto. I due feriti gravi sono stati trasportati negli ospedale Giovanni Bosco e Cto: il primo, un ragazzo di 17 anni residente a San Mauro Torinese, era anche andato in arresto cardiaco; per il secondo che non aveva i documenti con sé, i traumi sono gravi e la prognosi è riservata. Non si registrano feriti, invece, a bordo del bus, a parte il conducente rimasto lievemente contuso. Sulla dinamica dell’incidente stradale indagano gli agenti della squadra infortunistica della polizia municipale. Traffico completamente bloccato al confine tra San Mauro e Torino e circolazione deviata sulla Curva delle cento lire.