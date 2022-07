Sabrina Salerno miss maglietta bagnata, altro che immaginazione: la cantante mette in risalto le sue forme giunoniche, temperatura altissima.

Quando si tratta di sensualità, sembra non esserci davvero storia: a più di cinquant’anni e come succede d’altronde ormai da decenni, Sabrina Salerno è sempre al top.

Con l’estate che avanza, la cantante continua a posare come modella per foto da mozzare il fiato; questa volta si presenta come una Miss maglietta bagnata e la temperatura si alza notevolmente, eccola.

Sabrina Salerno, Miss maglietta bagnata, altro che immaginazione: le curve generose messe in risalto

Dopo essersi goduta il sole della sua Liguria, la Salerno (che recentemente si è prsa anche la rivista di Chi, insieme al figlio Luca) si è concessa un meraviglioso periodo di relax in Thailandia, nel sud-est asiatico.

Immersa in location mozzafiato, ha più volte postato scatti da urlo in bikini e non solo; questa volta, in un resort thailandese, ha deciso di farsi immortalare immersa in acqua con una maglietta gialla completamente bagnata.

Cortissima e molto stretta, la maglietta bagnata dall’acqua aderisce perfettamente alla silhouette della cantante, facendo emergere in primo piano il suo prosperoso décollété, messo in risalto; enfatizzate pienamente, le curve generose della cantante, in primo piano, alzano notevolmente la temperatura.

“Cruel summer 🔥 second season…📸😉” scrive la cantante nella didascalia del post, che ha lasciato tutti quanti davvero senza fiato; la bellezza e il corpo di Sabrina lasciano ancora una volta estasiati.

Il post è stato sommerso dai like dei fan, estasiati come sempre vedendo la Salerno; non mancano inoltre i commenti, sempre pronti a mettere in risalto con aggettivi e particolari paragoni la bellezza della cantante.

“Tu così ci fai partire le coronarie 😂❤️” scrive un fan, puntando sull’ironia, mentre un altro difende la cantante dalle critiche, aggiungendo: “In verità qui di “crudele” c’è solo la tua Straordinaria Bellezza, il tuo corpo tutto da ammirare”. In qualunque modo si mostri, la cantante riesce ad estasiare tutti quanti; davvero sublime.