In arrivo moltissime anticipazioni shock sulla 7 edizione de Il Paradiso delle Signore. Attenzione allo spoiler clamoroso su Gloria ed Ezio. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Una delle fiction più amate del momento è sicuramente Il Paradiso delle signore. Ora i fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà ai protagonisti della soap nella nuova stagione. Nelle ultime ore sono emerse nuove importanti verità su Gloria ed Ezio. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

L’ultima puntata della sesta stagione ha lasciato gli appassionati de Il Paradiso delle Signore con un dubbio. Ora tutti si chiedono cosa accadrà a Gloria. Le possibili soluzioni sono due, o verrà scagionata oppure andrà in prigione. Finalmente, qualche ora fa sono emerse le prime indiscrezione e possiamo dare una risposta a questo quesito.

Da quanto è emerso, Gloria potrà tornare in libertà, infatti l’attrice è stata immortalata da un membro del cast insieme agli altri personaggi ovvero, Stefania, Marco, Ezio e Gloria, mentre camminavo tranquillamente nella città.

Questo può voler dire che Gloria sarà scagionata e tornerà a vivere serenamente la sua vita. Ma non è finita qui, sono emerse anche altri spoiler clamorosi su ciò che succederà a settembre.

Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il Paradiso delle Signore: ecco cosa accadrà nella prossima stagione

Gli appassionati de Il Paradiso delle signore non vedono l’ora che arrivi settembre per capire cosa accadrà ai protagonisti della fiction. Nelle ultime ore sono emersi degli spoiler sconvolgenti sulle sorti di alcuni personaggi.

Come dicevamo, Gloria verrà scagionata e tutto questo causerà anche degli effetti nella famiglia Colombo-Zanatta. Ezio infatti, non potrà sposare Veronica, proprio lei inizierà ad odiare segretamente Gloria.

Ma non solo, la questione avrà delle ripercussioni anche su Gemma che dovrà fare i conti con la sua delusione amorosa e passerà dei guai seri per aver minacciato Stefania. Per ora non è ancora chiara la dinamica dell’uscita dal carcere di Gloria. Sicuramente a settembre capiremo meglio la questione.

Per scoprire le altre novità non ci resta che aspettare il 12 settembre su Rai1 sempre dalle 15.45. voi cosa ne pensate?