Vediamo insieme che cosa ci attende per questa nuova puntata con la soap opera che ci sta rubando il cuore anche se iniziata da pochi giorni.

Anche oggi, 7 luglio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Terra Amara, ovvero il programma che iniziato da poco più di una settimana e che ci sta facendo innamorare sempre di più.

Come abbiamo vista è la bellissima storia d’amore tra due ragazzi che stanno fuggendo dopo aver commesso qualcosa di molto particolare e dovranno affrontare varie sfide di ogni tipo.

Terra Amara anticipazioni: Yilmaz le slava la vita

Iniziamo dicendo che Hunkar, come fa molto spesso sta organizzando un matrimonio collettivo con tutti i braccianti della sua tenuta perchè li vuole far sposare, e la festa, una volta conclusa sono tutti felici.

La donna, però arriva nella stanza della mamma, ovvero la Signora Azize per portarle da mangiare e con una mano ha la zuppa e l’altra la utilizza per aprire la porta, ma quando entra resta scioccata.

La sua adorata mamma non si trova nel letto, e per questo motivo inizia subito a preoccuparsi, che cosa le sarà mai accaduto? Non essendo la donna capace di badare a se stessa pensa ad una tragedia.

Per questo motivo chiede aiuto a tutti i presenti nella tenuta per cercare la signora Azize, riesci a trovarla Gaffur, ovvero l’amico di sempre di Yilmaz, la donna si trova sulla rive del fiume.

Il giovane raggiunge la nonna di Demir e gli da una mano, per cercare di aiutarla nel risalire il canale e riportare la donna dalla figlia ma lei si spaventa e cade direttamente in acqua.

Il protagonista della nostra amata soap opera, sta cercando la donna con Zuleyha e sentendo un gran rumore arriva e si butta in acqua per salvare la donna che stava per annegare, ma ci riuscirà?

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 circa su Canale 5.