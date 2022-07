Vediamo insieme che cosa ci aspetta per questo nuovo appuntamento con la soap opera che si svolge in una Madrid d’epoca.

Anche oggi, 7 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero il programma che sta catturando l’attenzione di moltissimi telespettatori anche se è iniziata da poco tempo.

Come abbiamo visto, molto probabilmente, è anche perchè si parla della condizione delle donne quando tutto era assolutamente molto diverso da oggi e molto lontano, quindi la curiosità è molta.

Sei sorelle anticipazioni: Scoppia la passione tra loro

Iniziamo dicendo che sono ormai molti giorni che la bella Adela riceve dei mazzi di fiori, ma senza che si sia un mittente o un qualche bigliettino sopra per capire chi è stato a farlo, ed il tutto sta diventando una cosa molto seria.

La donna, infatti, inizia a non sopportare più la cosa, anche perchè non è assolutamente ben vista una donna che ha perso il marito e quindi vedova, riceva dei regali e la sua reputazione venga rovinata.

I pettegolezzi e le male lingue, in città, si stanno già scatenando con lei e per questo motivo deve cercare di riparare la cosa e capire chi la sta inondando di fiori senza scrivere nulla.

Per quanto riguarda, invece, Salvador Montaner ha rivelato tutto ed ha anche confessato che Don Ricardo lo ha sentito e vuole distruggere le sorelle Silva per avere tutta l’azienda in mano.

E proprio grazie a Celia, che non ha nessuna remora, Adela e Diana hanno deciso di licenziare il direttore e la scelta sembra essere assolutamente favorevole, ha infatti promesso che troverà il modo per sistemare la situazione della Tessuti Silvia.

Stanno lavorando insieme e sembra anche che il rapporto con Diana stia migliorando ogni giorno che passa, e tra i due, alla fine, ci sarà anche un dolce bacio, che però viene spiato da Elisa che si arrabbierà moltissimo.

Per quanto riguarda Francisca, ci saranno dei momenti molto particolari, perchè dopo le parole di Gabriel, che ha perso la testa solamente perchè molto geloso, Don Luis riesce a procurarle una audizione.

Il maestro, infatti le ha confidato e confessato che è innamorato di lei e non la vuole assolutamente perdere anche per via del suo incredibile talento, ma la giovane sta cercando di capire se può accettare o meno, anche perchè ha paura che il suo segreto venga scoperto.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 circa su Rai1.