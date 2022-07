Arisa shock, coperta solamente da alcune mani: la cantante si prepara al lancio del nuovo singolo così, bomba di sensualità.

Dopo tanto tempo sotto i riflettori del gossip per la sua relazione con Vito Coppola, Arisa torna al centro della scena con la sua musica e, inoltre, con tutta la sua bellezza e sensualità.

La cantante si è sempre fatta portavoce di messaggi di body positive, allo stesso tempo sfoggiando tutto il suo fascino; nella nuova foto è coperta solamente da alcune mani, ecco come si prepara all’uscita del nuovo singolo.

Arisa shock, coperta solamente da alcune mani: meravigliosa

Più volte, sul suo profilo Instagram o posando come modella, Arisa si è mostrata in intimo o parzialmente senza veli; negli ultimi anni la cantante, oltre al suo talento, ha sfoggiato tutta la sua sensualità e pare che un mix di queste due cose si troverà nel nuovo singolo, tu mí perdícíon.

Di recente, la cantante ha infatti pubblicato uno scatto per pubblicizzare la sua canzone che la ritrae completamente senza veli; a coprire le grazie della cantante, oltre alle sue mani con guanti neri di pelle, anche mani che spuntano dal fuori campo con dei guanti di pelle rosa. Nonostante le censure, il corpo scolpito della cantante si erge in primo piano, rendendola una vera bomba di sensualità.

“Tutto cambia, si trasforma, e anche l’amore adesso vibra a una frequenza diversa. Il tempo cura e ti mostra la vera natura delle cose se non ti fermi. Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi” scrive la cantante in parte della didascalia, introducendo al singolo.

“Un pensiero circolare, fatto di notti insonni, come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto. Adesso sto meglio. Ho capito che l’amore vero non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non m’importa dell’esito. Sono orgogliosa di me e lo rifarei altre mille volte” spiega, rivelando proprio come siano queste le tematiche contenute nella canzone.