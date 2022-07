Una Vita anticipazioni, Genoveva gli chiede di sparire: la Salmeron si scaglia completamente contro di lui, ecco cosa succede.

Come sempre, arrivano le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, seguitissima telenovela spagnola di Canale 5; Pascual cerca di comportarsi meglio con Rosina e Hortensia ma rimane dell’idea che Guillermo debba dimenticare Azucena e concentrarsi sugli studi.

Intanto, mentre Ramon e Lolita hanno avuto un altro diverbio, Genoveva ha dei grandissimi problemi e si troverà anche a fronteggiare lui, chiedendogli di sparire; ecco le anticipazioni per la puntata del 6 luglio.

Una Vita anticipazioni, Genoveva gli chiede di sparire: cosa succede alla Salmeron

Aurelio è davvero su tutte le furie per l’ulteriore azione di Genoveva; Marcelo ha confidato al Quesada il furto della lettera di Rodrigo Lluch della moglie, e così Aurelio ha deciso di agire per fargliela pagare.

Sembra proprio che il Quesada voglia dare inizio ad un’ondata di violenza che potrebbe coinvolgere anche gli abitanti del quartiere; da tempo infatti, usando Luis Manas, tenta di acquistare la pensione e la bottega, ma né Fabiana né Lolita vogliono vendere.

Aurelio vuole a tutti i costi quei negozi e, oltre a non badare a spese, è pronto anche a non farsi scrupoli; la posizione è troppo strategica e gli immobili gli servono necessariamente per completare il suo laboratoro chimico ad Acaçias, sfruttando anche Rodrigo Lluch.

Stando alle anticipazioni per la puntata del 6 luglio dunque, Manas si recherà alla pensione con l’intento di minacciare Fabiana, ma troverà Genoveva pronta a difendere la donna.

Senza mezzi termini, la Salmeron ordinerà a Luis di sparire dalla circolazione e di lasciare in pace Fabiana; questa volta, Genoveva decide di difendere qualcuno, mettendosi soprattutto contro il marito.

Come reagirà Aurelio a questa particolarissima situazione? Più volte Genoveva gli ha offerto aiuto anche per i suoi affari immobiliari, ma il Quesada ha sempre rifiutato; questa volta, la Salmeron ha deciso di ostacolarlo in maniera lampante. La tensione è alle stelle e la situazione potrebbe esplodere da un momento all’altro.