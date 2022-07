Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per questo nuovo ed interessante appuntamento con la soap opera che si svolge a Madrid.

Anche oggi, 6 luglio, abbiamo modo di vedere una puntata di Sei Sorelle, ovvero la soap opera che è iniziata da poche settimane rispetto alle altre ma che ha fatto breccia nel cuore di molti telespettatori.

Come sappiamo parla della storia di sei sorelle, le Silva, che sono alle prese con la gestione di una nota fabbrica di tessuti, dopo la morta prematura del padre, ma che nessuno deve sapere.

Sei Sorelle anticipazioni: Rodolfo ha le spalle al muro

Iniziamo dicendo che la bella Celia dopo aver incontrato Joaquin, ovvero il cugino di Miguel, sembra felice del consiglio che gli ha dato Petra, cosa che non pensava potesse accadere mai.

Ma forse, la prima volta che incontriamo una persona, non sempre abbiamo l’impressione giusta, quindi la ragazza dovrebbe andarci veramente con i piedi di piombo, staremo a vedere che cosa succederà.

Per quanto riguarda Adela, invece, continua a ricevere mazzi di fiori, ma mai con un bigliettino che indica chi li ha inviati, pensa, quindi, di avere un corteggiatore segreto e questa cosa inizia a darle particolarmente fastidio.

Anche perchè, una donna che è anche rimasta vedova, non è assolutamente una buona cosa ricevere dei regali, anche se non sa chi li manda, ma ha paura delle voci che si potrebbero spargere sul suo conto in città.

La bella Silva, ovviamente, inizia ad indagare per capire chi si nasconde veramente dietro a questi suoi regali, ma per il momento sembra fare solamente un buco nell’acqua, non ci resta che attendere.

Per quanto riguarda Salvador e Diana, hanno decido di unirsi per fermare il temibile, Don Ricardo, anche se lui le ha mentito dicendo che fosse laureato ma così non è, arrivando poi a Cristobal, ha tradito l’accordo con il fratello Rodolfo.

Il giovane non doveva più vedere Blanca, ma non è stato così, perchè lei l’ha chiamato, dato che Rosalia ha una bruttissima febbre, i fratelli Loygorri, quindi, sono ai ferri corti, anche perchè Victoria ha messo in seria difficoltà Rodolfo.

Non vuole più rimanere la bella e simpatica amante, adesso vuole che rompa il fidanzamento con Blanca e che viva il suo amore con lei e forse, lascerà tutti a bocca aperta perchè Rodolfo ha un grande sentimenti nei suoi confronti.

Ma qualcosa potrebbe non andare nel verso giusto, non ci resta che attendere le prossime puntate per capire insieme che cosa succederà e come si svilupperanno le cose, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 circa su Rai1.