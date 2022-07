Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento con la nostra soap opera del cuore.

Anche oggi, 5 luglio, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Sei Sorelle, ovvero il programma ambientato a Madrid che sta facendo impazzire tutti, perchè super interessante da seguire.

Come abbiamo visto le sorelle Silva sono sempre più implicate in problematica varie che riportate ai giorni nostri sarebbero facili da risolvere ma a quell’epoca non era assolutamente così.

Sei Sorelle anticipazioni: Victoria minaccia Rodolfo

Iniziamo con il dire che Adela ha iniziato a ricevere dei regali particolari a casa, ovvero fiori e per questo motivo pensa di avere un corteggiatore segreto che la sta disturbando e questa cosa non è assolutamente buona per una donna di quell’epoca.

Le voci sulla sua reputazione iniziano ad essere importanti e si susseguono in città, e questa situazione, se aumenta, può diventare molto sgradevole, Adela vuole assolutamente capire chi le sta facendo questo.

Per quanto riguarda Diana e Salvador si sono uniti e stanno cercando di fermare Don Ricardo, anche se il giovane le ha mentito dicendo di essere laureato, continua il loro rapporto d’amicizia e fiducia.

Arrivando a Cristobal, non ha rispettato i patti che aveva con il fratello, ovvero allontanarsi da casa delle Silva, ed è andato a vedere le condizioni di Rosalia che ha la febbre molto alta, ma non tutto sembra andare per il meglio, perchè Victoria si metterà in mezzo.

La giovane non vuole fare per tutta la vita l’amante e per questo motivo decide di minacciare l’uomo altrimenti rivelerà tutto quello che è successo tra di loro alla sua fidanzata, o meglio futura moglie Blanca.

Celia, invece, incontrerà per la prima volta Joaquin, il cugino di Migluel, che Petra ha voluto assolutamente che incontrasse e tra di loro tutto andrà nel migliore dei modi, anche se il ragazzo sembra molto timido.

La Silva sarà assolutamente felice di questo incontro e sembra che le prime impressioni erano sbagliate, ma la giovane deve prestare molta attenzione a quello che sta succedendo, e cosa accadrà? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai1.