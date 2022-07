Bari, non viene invitato al matrimonio, il fratello attende lo sposo sotto casa. E lo pugnala

Un uomo accoltella suo fratello, promesso sposo il giorno successivo, e poi scappa. L’aggressore non era stato invitato al matrimonio.

L’episodio è avvenuto la notte scorsa a Corato, nel Barese, sotto casa del fratello promesso sposo, un giovane di 34 anni. Da tempo i due fratelli non erano in buoni rapporti a causa di molteplici litigi iniziati negli anni precedenti.

Immaginate l’emozione del giovane pugliese nell’attesa di sposarsi, finalmente, con chi ama, per poi ritrovarsi in una brutta tragedia. Quello che doveva essere il giorno del suo matrimonio sicuramente non è andato come immaginava. Dal sognare il suo matrimonio del giorno successivo, si è ritrovato in ospedale con una ferita provocata da un fratello indignato. Indignato per non essere stato invitato al matrimonio.

L’aggressore, al momento, è irreperibile e non si riesce a trovare. Quest’ultimo sarebbe il fratello maggiore, di 45 anni. Egli avrebbe, appunto, accoltellato il fratello minore a poche ore dal matrimonio. Il motivo di questo ultimo ed ennesimo litigio fra i due sarebbe stato un “mancato invito alle nozze”. Il giovane promesso sposo è stato accoltellato a un fianco. La gravità della ferita lo ha costretto a un intervento chirurgico. Per fortuna, non è in pericolo di vita. Al momento l’uomo è ricoverato al Policlinico di Bari. Nel parapiglia seguito alla colluttazione sarebbe rimasta coinvolta anche un’altra persona.

Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri della stazione di Corato e della compagnia di Molfetta, coordinati dalla Procura di Trani. Secondo le ricostruzioni fatte fino ad adesso, dalle testimonianze di persone che hanno assistito alla scena e dal racconto del giovane ferito, da tempo i due fratelli non erano in buoni rapporti a causa di continui litigi iniziati anni fa. Inoltre, negli ultimi anni, nemmeno si rivolgevano la parola. Insomma, i rapporti sembravano essere conclusi. Questo mancato invito alle nozze ha spinto uno dei due fratelli ad un altro scontro.