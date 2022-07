Vediamo insieme tutte le anticipazioni per quanto riguarda la nuova soap opera che andrà in onda al posto di Brave And Beautiful.

Oggi, 4 luglio, abbiamo modo di vedere la prima puntata della nuova soap opera che possiamo vedere su Canale 5 al posto dell’amatissima Brave and Beautiful che si è conclusa la scorsa settimana, ovvero Terra Amara.

Scopriamo insieme la prima puntata dove possiamo capire che cosa vedremo e quali sono i personaggi che l’animeranno nel corso di questa calda estate, quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere.

Terra amara anticipazioni: la nuova fiction al posto di Brave and Beautiful

Come abbiamo capito la seconda stagione che abbiamo visto di Brave and Beautiful è stata l’ultima ma non possiamo ancora sapere se magari ne stanno girando delle altre, ma torniamo alla nostra nuova soap opera.

Terra Amara arriva sempre dalla Turchia e quando è andata in onda in Spagna ha avuto un successo incredibile, superando anche la precedente, ovvero Il Segreto, la soap opera più vista di sempre in terra iberica.

Ma quando e dove è ambientata questa soap opera che ci rapirà il cuore in pochissimo tempo perchè fatta molto bene e davvero molto contemporanea, come non si vedeva da tempo.

Questo programma è ambientato negli anni Settanta ad Istanbul e per la precisione nella regione di Cukurova dove troviamo Yilmaz, che ha commesso un omicidio per amore di Zuleyha ma è costretto a fuggire sempre.

Anche se è stato fatto solamente per legittima difesa, i due innamorati dovranno scappare ed il loro amore verrà messo assolutamente a dura prova con mille problemi che incontreranno sulla loro strada.

Quindi non perdiamoci nemmeno un momento e vediamo la prima puntata di questa soap opera che ha delle grandissime aspettative che siamo quasi certi che non vengano disattese.

L’appuntamento con Terra Amara andrà in onda alle 15.45 quindi tutti pronti per assistere a queste nuove puntate incredibili e con le nostre anticipazioni tutti i giorni!