Meteo: attenzione arrivano forti temporali e non solo

In questi giorni le temperature tenderanno a salire con picchi anche oltre i 40°C, ma la notizia è che questo caldo estremo sarà interrotto da temporali molto forti.

Purtroppo in queste settimane l’Italia sta attraversando un periodo difficile dovuto da eccessivo caldo, afa e siccità, con punte elevate di temperature che non danno tregua ma anzi alimentano una situazione già molto complicata. L’apice arriverà proprio domani con temperature di 40°C in diverse regioni italiane.

A questo caldo poi si sostituiranno dei fenomeni opposti come rovesci e temporali, con un calo delle temperature in determinate regioni italiani, tra queste sono Trentino, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Cosa accadrà nei prossimi giorni

Nel Sud Italia, le temperature saranno ancora intorno ai 40°C, poi dalla giornata di giovedì questo tempo instabile toccherà il sud con la comparsa di aria fresca e quindi finalmente le piogge ma attenzione, ci sarà il rischio di temporali vento forte e grandine. Purtroppo stiamo vivendo un caldo anomalo, con temperature molto al di sopra della media, causate proprio dall’effetto serra, dall’inquinamento e da tanti altri fattori dovuti proprio al disastro ambientale che stiamo vivendo da anni oramai.

Anche la spaventosa e preoccupante siccità è una minaccia a causa dell’assenza prolungata di piogge. Quindi accade che se per un periodo molto prolungato di tempo, e quindi per diversi mesi non si verificano precipitazioni come è successo proprio quest’anno in cui le piogge si sono fatte molto desiderare, allora accade che il rischio di temporali molto violenti è molto alto portando anche delle conseguenze molto dannose al territorio. Quindi accade che quando piogge molto abbondanti si fanno sentire si verificano dei fenomeni molto pericolosi come le inondazioni, gli alluvioni e le frane che mettono seriamente in pericolo la vita delle persone.

Questa tremenda siccità dovuta dalle alte temperature provoca fenomeni preoccupanti come i fiumi asciugarsi, e quindi di conseguenza con raccolti disastrosi che sono davvero preoccupanti per la nostra economia e per la nostra vita e sopravvivenza. Ciò significa che non si può e non si deve ignorare questa emergenza climatica, ma agire e il più in fretta possibile, perché forse è già troppo tardi.