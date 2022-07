Vediamo meglio insieme quali sono i segni che non hanno particolare voglia di fare le cose e cercano sempre di posticipare.

Come sempre vi diciamo, leggere l’oroscopo è un momento di svago e di tranquillità che tutti noi dovremmo avere, o meglio ritagliarci un qualcosa che ci permetta di staccare la spina.

Oggi, vogliamo parlare si dell’oroscopo, ma dei segni che sono veramente pigri ed ogni volta prima di fare una cosa ci impiegano un tempo indefinito, quasi un’eternità, scopriamo quali sono.

Oroscopo: loro sono i segni pigri per eccellenza

Iniziamo dal primo segno, ovvero dal Toro che è molto pigro ma allo stesso tempo ha una quantità di interessi veramente incredibile, ed anche se resta in casa sicuramente non si annoia mai.

Gli piace infatti molto leggere, scrivere, ascoltare musica e fare altre mille cose, ma non gli piace proprio uscire di casa, anche se deve andare a mangiare una pizza con gli amici, preferisce che vadano tutti a casa sua.

Il prossimo segno è quello della Bilancia, che è sempre molto equilibrato in tutto quello che fa, ma non ha voglia di fare molte cose, e non ha poi così tanti interesse per lui il massimo sarebbe oziare sul divano per ore.

Anche solamente con la televisione accesa ed il cellulare in mano, poi cosa che non deve mai mancare è qualche stuzzichino ed il ventilatore, e se ha tutto questo per quale motivo dovrebbe uscire di casa e soffrire il caldo?

Arriviamo all’ultimo segno, ovvero il Sagittario, che è veramente molto pigro, per lui la casa è dove sta veramente bene e vive tutto al massimo, spesso coltiva anche un’orto nei vasi, o se ha la possibilità a terra.

Difficilmente esce di casa, al massimo lo fa solamente per le persone che per lui sono veramente importanti e se c’è un buon motivo, insomma la vita casalinga fa assolutamente per lui.

Con le persone non è così pigro ma di sicuro non si lascia andare ad abbracci o grandi scene di manifestazione d’amore, ma per lui contano i fatti che si fanno ed il resto è quasi superficiale.

E voi siete uno di questi segni che vi abbiamo appena indicato? Continuate a seguirci per scoprire sempre nuove informazioni che vi lasceranno senza parole e vi permetteranno di rilassarvi e divertirvi allo stesso tempo!