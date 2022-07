Ambra Lombardo e le parole shock su Kikò Nalli

In ogni modo, Ambra, ha capito di aver fatto la scelta migliore, ovvero sposare il suo attuale marito Lorenzo, sostenendo che si tratta dell’uomo con cui vuole passare il resto della sua vita. Tant’è che ha confermato “Quando si incontra l’uomo giusto bisogna essere veloci come me e non lasciarselo scappare“.

Ovviamente, non dimenticherà mai la storia con Kikà, ma è giusto andare avanti e incontrare nuove persone, d’altronde non si può vivere nel passato.

Ora non ci resta che aspettare le prossime indiscrezioni per capire come la prenderà il suo Kikò. Voi cosa ne pensate?