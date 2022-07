Una Vita, David cerca di consolarla ma non riesce: le anticipazioni per la puntata di sabato 2 luglio, ecco cosa succede.

Il primo week end di luglio si apre come sempre all’insegna della telenovela spagnola di Canale 5, che terrà compagnia agli spettatori per tutto il primo pomeriggio.

Nelle ultime puntate, abbiamo visto come Genoveva abbia scoperto la verità su David e Valeria ed abbia di nuovo provato a entrare negli affari del Quesada, che è arrivato a minacciarla. D’altra parte, l’Exposito sta cercando di consolarla ma non ci riesce; ecco le anticipazioni per la puntata del 2 luglio.

Una Vita, David cerca di consolarla ma non riesce: le anticipazioni di sabato 2 luglio

Nell’ultimo periodo, Valeria sta soffrendo davvero tanto: la mancanza di Rodrigo si fa sempre più accesa e la situazione ad Acaçias sempre meno sopportabile. Oltre al dolore della distanza dal marito, Valeria deve fronteggiare anche la minaccia di Genoveva e le avances di Aurelio; fortunatamente, al suo fianco sembra esserci David.

L’uomo, che ormai si è affezionato davvero alla donna, prova a consolare Valeria, anche se dar pace ai suoi tormenti sarà davvero difficile; delle parole di Azucena potrebbero però aver fatto riflettere la pianista, che potrebbe anche guardare oltre il marito.

Intanto, Ramon si convince di far pace con Liberto e finalmente si riconcilia col suo amico storico: la notizia fa felice Lolita e tutti gli altri vicini. Che il Palacios stia tornando quello di prima? Rosina e Hortensia invece si lamentano del comportamento scontroso di Pascual, che comunque le ha affascinate.

Miglioramenti anche per Felipe, che con l’arrivo di Dori come infermiera si sente sempre meglio; nonostante gli iniziali sospetti, anche Ignacio dovrà ricredersi vedendo non soltanto che la gamba sta guarendo, ma anche che il comportamento dell’avvocato sta piano piano guarendo. Dori, anche se nasconde qualcosa, sembra stia davvero facendo passare il trauma a Felipe.

Servante invece, dopo aver provato a fare il marito modello, ha intenzione di regalare qualcosa a Fabiana: l’idea che lo ispira maggiormente è quella di un rosario.