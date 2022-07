Una Vita anticipazioni, Aurelio minaccia Genoveva: il Quesada è pronto a prendersi la sua vendetta, ecco cosa succede il 1 luglio.

Aurelio e Genoveva sembrano essere arrivati al punto della resa de conti, mentre Felipe e Ramon sono sulla via della ripresa e il quartiere accoglie Pascual Sacrista, il figlio di Inma.

Stando alle anticipazioni per la puntata in onda il 1 luglio però, i grandi protagonisti saranno il Quesada e sua moglie; Aurelio minaccia infatti Genoveva, ecco cosa succede nella prossima puntata.

Una Vita anticipazioni, Aurelio minaccia Genoveva: la puntata del 1 luglio

Genoveva non si è mai rassegnata al ruolo di semplice comprimaria ma Aurelio è un osso duro con cui avere a che fare. Nonostante questo, la Salmeron è riuscita a scoprire il segreto del marito e la vera identità di Valeria e David; con queste informaizioni, crede di aver finalmente riacquisito potere sul marito.

Per questo, stando alle anticipazioni per la puntata del 1 luglio, Genoveva continuerà a fare domande al marito e, conscia delle informazioni ottenute, vuole avere ogni dettaglio sul misterioso chimico Rodrigo Lluch.

Il Quesada però non si piega alle pressioni della moglie e continua a tenerla fuori dagli affari, rispondendo tra l’altro con una minaccia; nel caso continuerà ad immischiarsi, non esiterà a farla fuori.

Tra l’altro, Aurelio ha anche scoperto la verità su Natalia e sa che è morta in carcere per ordine di Genoveva; confrontandosi anche con Marcelo però, ha deciso di meditare bene sulla sua vendetta, senza agire in maniera impulsiva. Come deciderà di procedere il Quesada? La situazione con Genoveva è sempre più tesa.

Intanto, Liberto cerca un buon investimento e dovrà incontrarsi con un socio del circolo circa delle scuole di francese, anche se Hortensia e Rosina sono contrarie a questo tipo di affare; le due Rubio fanno la conoscenza di Pascual e rimarranno affascinate dal padre di Guillermo, anche se lo trovano piuttosto scontroso.

Il Sacristan sembra piuttosto restio a dare confidenza ai vicini e sembra nascondere un grande dolore; quale sarà il suo segreto?