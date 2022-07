Rompicapo: devi essere super attento, prova

Mettiamo alla prova la vostra concentrazione e attenzione visiva. Svolgete il rompicapo: osservate l’immagine.

In questa occasione porteremo la vostra mente indietro nel tempo, precisamente nel 1961 – anno in cui debuttò l’iconico film prodotto dalla Walt Disney – La carica dei 101. Nell’immagine infatti sono ritratti cinque bellissimi dalmata, entrati ormai nell’immaginario collettivo proprio grazie all’incredibile cartone. In questa sede, abbiamo deciso di mettere alla prova la vostra concentrazione e attenzione visiva, servendoci dell’aiuto di questi cani maestosi e meravigliosi.

L’obiettivo del rompicapo è molto semplice: dovete osservare attentamente l’immagine e visualizzare l’animale nascosto in massimo 7 secondi. Impostate quindi il cronometro e mantenete la mente ben salda. Il test infatti è molto più difficile di quanto si possa immaginare, l’animale non è scontato e non ha niente a che fare con le varie razze canine. Vi abbiamo già dato un piccolo indizio, ora tocca a voi. Nel prossimo paragrafo scopriremo insieme la soluzione al rompicapo.

Rompicapo – Soluzione

Questo salto indietro nel tempo è stato soddisfacente? Oppure il rompicapo proposto è troppo difficile? Se state leggendo questo paragrafo, significa che probabilmente percepite una certa difficoltà nell’individuare l’animale camaleontico. Di conseguenza, abbiamo pensato di darvi un indizio: la dolce creatura in questione – in natura – vanta gli stessi colori del manto dei nostri amati dalmata. A questo punto, nella vostra mente la miriade di animali a cui avevate pensato dovrebbe risultare parecchio ridimensionata. Provate ad osservare l’immagine per altri 7 secondi: riuscite ad individuare l’intruso? Vediamo insieme la soluzione.

Ecco il piccolo intruso, perfettamente mimetizzato nel pelo del dalmata alla vostra destra. Si tratta di un dolcissimo PANDA! Sostanzialmente, questo rompicapo è una bellissima unione tra i cuccioli della Walt Disney e il nostro amato Guerriero Dragone di Kung Fu Panda; un accoppiata decisamente perfetta (e simpatica)!

Eravate riusciti a risolvere il rompicapo? Se la risposta dovesse essere NO, non angosciatevi. La mente è da considerarsi come fosse un muscolo, pertanto per migliorarne le prestazioni, bisogna semplicemente allenarla. Con il giusto esercizio, diventerete imbattibili ed incredibilmente veloce nella risoluzione di rompicapi di questo tipo. La prossima volta, la risposta sarà sicuramente vostra!