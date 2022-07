Gratta e Vinci, come trovare quelli vincenti: se tentate spesso la fortuna potreste far aumentare le possibilità di vincere.

Sono tantissime le persone che, alla ricerca di un colpo di fortuna, decidono di utilizzare magari il resto dovuto dal Bar Tabacchi per comprare magari uno o più Gratta e Vinci; delle volte, oltre a ‘piccole’ somme, si possono vincere vere e proprie piccole fortune.

In questa tipologia di gioco conta esclusivamente la fortuna, ma ci sono alcune strategie che potrebbero far aumentare le possibilità di vincita; hai mai pensato a quali potrebbero essere? Eccole.

Gratta e Vinci, come trovare quelli vincenti: le strategie per aumentare le possibilità

Ovviamente, se i Gratta e Vinci hanno un costo diverso, un motivo ci sarà. Infatti, come riporta anche il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ogni tipologia di biglietto ha delle statistiche di vittoria differenti, dunque probabilità diverse.

Ad esempio, il 10X ha una probabilità di vincita di 1 su 2,88, mentre il Maxi Miliardario di 1 su 3,10; al contrario Battaglia Navale, 1 su 3,23, Soldi Cash 500 1 su 3,68 e il Miliardario: 1 su 4. Le statistiche non indicano però la tipologia di vincita, anche se prendere un biglietto vincente, a prescindere dalla somma riscossa, è sempre positivo.

Dopo aver valutato bene queste statistiche, come riporta economia-italia.com, possiamo anche far caso a delle possibili imperfezioni del biglietto; quasi tutti le presentano, ma alcune potrebbero essere molto indicative.

Inoltre, una volta grattato un biglietto, possiamo fare attenzione anche tre lettere vicino agli importi di vincita; ogni codice infatti appartiene ad una serie di 10 biglietti a premio progressivo, per questo la prima lettera in basso a sinistra indica che nei biglietti successivi ci sarà una vincita uguale o superiore in caso la serie giunga a termine, mentre il numero vicino alla lettera indica invece quanti sono i biglietti vincenti successivi con la somma indicata. Dopo il Lingotto invece, tutte le serie non portano più ad una vincita.

Tutti piccoli dettagli dunque che possono farci ragionare su quale biglietto prendere, ma alla fine sarà sempre questione di fortuna; nessun tabaccaio sa poi quali sono i biglietti vincenti, dunque la situazione è ancor più affidata al caso.