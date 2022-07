Anna Falchi, divina al balcone con tutte le curve in mostra: la conduttrice si gode una vista mozzafiato mostrando il corpo scolpito.

Si accende l’estate di Anna Falchi. La conduttrice, che negli scorsi mesi ha compiuto la bellezza di cinquant’anni, ha chiuso alla grande la stagione alla guida de I Fatti Vostri insieme a Salvo Sottile, ed è pronta ora a godersi questi mesi estivi.

In vacanza in una meravigliosa città d’arte, la Falchi ha deciso di godersi il panorama dalla finestra mettendo in evidenza il suo corpo da sogno; le curve generose sono tutte in mostra, davvero un incanto.

Anna Falchi, divina al balcone con tutte le curve in mostra: la conduttrice da lasciare senza fiato

La bellezza di Anna è esplosa negli anni ’90, quando dopo Miss Italia ha avuto modo di incantare tutti col suo fascino scandinavo recitando in diverse pellicole; da quel momento, è diventata una vera e propria icona di sensualità, capace ancora oggi di incantare più generazioni.

Attivissima sui social, dove è seguita da più di mezzo milione di fan, la conduttrice ha deciso di mostrare come sta trascorrendo i suoi giorni di vacanza a Venezia, una città nota in tutto il mondo per la sua bellezza.

Nel nuovo post, la Falchi si è fatta immortalare davanti ad una finestra che si apre sul meraviglioso panorama dei canali della città, ma a quanto pare a rubare l’occhio è la conduttrice.

Alla finestra infatti, Anna indossa solamente dell’intimo, un completino abbinato che lascia intravedere il lato B da sogno della conduttrice ed enfatizza il suo prosperoso décollété; una visione che non lascia di certo indifferenti e che arriva quasi a mettere in ombra Venezia.

Tantissimi i like allo scatto, così come i commenti di tutti gli ammiratori della Falchi; “Io sono quello con il binocolo nella finestra del palazzo di fronte” scrive in maniera ironica un fan, mentre scorrendo si possono leggere una sfilza di complimenti attui a ricordare a tutti quanto sia meravigliosa la conduttrice.