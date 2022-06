Una Vita, Genoveva ricatta e minaccia loro due: la Salmeron scopre nuove informazioni e prova ad usarle a suo vantaggio, le anticipazioni.

Genoveva torna di nuovo protagonista in Una Vita, come al solito ordendo i suoi intrighi. La Salmeron è ormai convinta da tempo che Aurelio abbia in ballo qualcosa con Valeria e David, ma fino al momento non è riuscita a scoprire nulla.

Le cose però cambiano improvvisamente grazie all’aiuto di Cuevas, investigatore privato che già in precedenza aveva aiutato la Salmeron; finalmente, Genoveva scopre la verità e decide di minacciarli entrambi, le anticipazioni per la puntata del 29 giugno.

Una Vita, Genoveva ricatta e minaccia loro due: le anticipazioni del 29 giugno

Genoveva ha giocato tutte le sue carte e finalmente, dopo aver fatto prima pressione su Aurelio e poi su David, grazie alle indagini di Cuevas è riuscita a scoprire la verità su Valeria.

La Salmeron viene così a conoscenza del suo matrimonio col chimico Rodrigo, degli affari di Aurelio e del passato di David; per questo, la donna si reca da David e prova a minacciarlo.

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni infatti, Genoveva vuole portare David dalla sua parte con qualsiasi mezzo; l’uomo però non cede e sa benissimo che, nel caso si alleasse con la Salmeron, Aurelio saprebbe come fargliela pagare.

La situazione per David è davvero difficile e per lui potrebbe non prospettarsi nulla di buono; Genoveva sembra avere di nuovo un punto di forza e così, sempre nella nuova puntata, racconterà tutto quanto al marito.

Mettendolo a conoscenza di ciò che ha scoperto, la Salmeron propone ad Aurelio un patto che sa di minaccia; affinché il Quesada possa continuare i suoi affari senza problemi, dovrà coinvolgere anche Genoveva, che non si accontenta di un ruolo marginale in secondo piano.

Come reagirà il Quesada alla situazione? Più volte Genoveva lo ha messo alle strette e, questa volta, potrebbe anche decidere di sferrare un attacco decisivo contro la moglie, visto anche le informazioni su Natalia ricevute.