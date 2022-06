Vediamo insieme che cosa possiamo vedere nel nuovo appuntamento con la soap opera iniziata da poco che sta appassionando tutti.

Anche oggi, 29 giugno, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Sei Sorelle, ovvero la storia di una famiglia di solamente donne che in una Madrid del 1913 riesce a mandare avanti una fabbrica di tessuti.

Ovviamente tutto di nascosto perchè in quei tempi non era proprio possibile che delle donne facessero un lavoro da uomo, e poi c’è sempre lo zio, Don Ricardo, che vuole prendere tutto data l’assenza misteriosa dell’uomo, che in realtà è venuto a mancare.

Sei Sorelle anticipazioni: Diana e Salvador lo ingannano

Iniziamo dicendo che proprio lo zio è tornata nuovamente all’attacco cercando di prendere le redini del lavoro e stranamente dice di voler abbandonare il progetto di vendita dell’azienda.

Ma Diana e Salvador decidono di trovare una soluzione particolare, ovvero vogliono ingannarlo dicendogli che la ditta non naviga in buone acque e per questo motivo non conviene che segue i loro affari.

Si confidano dicendo che c’è un grande calo negli ordini e che la cosa può portare al loro fallimento, anche se effettivamente non è così per loro è importanti che non sia più interessato alla società.

Ma Don Ricardo, non è affatto ingenuo e non si lascia convincere, ma in tutto questo ci si mette anche la malattia di Rosalia, la governante, infatti viene colpita da una febbre molto alta, tanto che mette in agitazione tutte le sorelle.

Blanca, quindi, chiede a Rodolfo di infrangere la promessa fatta al fratello e di visitare la donna, la vita delle sorelle sembra essere piena sempre di sorprese, e quella che ne risentirà maggiormente è Celia, che deve fare i conti con una forte attrazione che sente per Petra.

Miguel si rende conto che il suo rapporto con la fidanzata non è lo stesso da quando Celia è entrata a lavorare in fabbrica e proprio per questo inizia a sospettare che la ragazza non gli è fedele.

Che cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere insieme sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1, e siamo sicuri che rimarremo per un bel po’ incollati al piccolo schermo.