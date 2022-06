Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la nuova puntata della nostra soap opera preferita che possiamo vedere sulla Rai.

Anche oggi, 28 giugno, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Sei Sorelle, la soap ambientata in un tempo lontano ma molto affascinante, ovvero una Madrid del 1913 quando il ruolo delle donne era completamente diverso e non solo.

Facciamo, ogni volta, un tuffo nel passato che ci lascia senza parole e che ci permette di vivere un mondo completamente diverso dal nostro e che ci fa staccare la spina da quello che stiamo facendo e pensando.

Sei sorelle anticipazioni: Francisca sotto shock per l’accaduto

Iniziamo dicendo che Francisca è vicinissima alle nozze, forse, perchè il suo maestro di musica, ovvero Don Luis le ha confessato di essere innamorato di lei, ha lasciato che iniziasse a corteggiarla, anche se in realtà sta iniziando a provare un sentimento per Gabriel.

Ovviamente, le paure di Francisca iniziano ad aumentare, e non solo, deve anche affrontare il ritorno di una sua amica, Lucia, che rientra da Parigi, ed inizia a farle mille domande sul motivo della fine per le lezioni di musica.

Non sarà assolutamente una cosa semplice perchè la sua amica è davvero molto curiosa, ma non può sapere la verità altrimenti sarebbero tutte nei guai le sorelle Silva e non solo loro.

Per quanto riguarda German, ha confessato ad Adela che l’ama ed ha lasciato senza parole la ragazza, che non riesce a negare di provare qualcosa per il proprietario della La Ville de Paris.

Ma il problema è un’altro, lui ha una moglie, ma non solo, lei agli occhi di tutti rimarrà sempre una vedova, difficilmente qualcuno potrà accettare che sia accanto ad un uomo, o comunque la sua famiglia dovrebbe affrontare un’enorme scandalo.

Adela, quindi, deve decidere come comportarsi, se continuare a vedere l’uomo oppure lasciar perdere, ma anche Blanca ha un problema simile, ovvero continuare a frequentare il cognato oppure accontentare il futuro marito che non vuole assolutamente.

Purtroppo però, la ragazza ignora il motivo per il quale non vuole che il fratello entri in casa loro, ovvero ha scoperto che il fratello ha un’amante e vorrebbe dire alla bella Blanca tutta la verità.

Per quanto riguarda Rodolfo e Cristobal ormai sono in guerra, ed il primo cederà nuovamente alla corte della bella Victoria, che vuole sempre più attenzioni, nel mentre, Elisa riesce ad ottenere quello che sperava, ovvero un nuovo appuntamento con Salvador.

Ma non sarà da sola, ci sarà con lei anche Diana, e Celia inizia a fare i conti con i suoi sentimenti, ed inizia a desiderare qualcosa che non avrebbe mai pensato possibile, non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.