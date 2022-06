Elisabetta Canalis, ma il costume c’è? La conduttrice come una dea in bikini, i follower ancora una volta totalmente senza fiato per lei.

Eli è sempre Eli. La Canalis in questi ultimi anni si è ripresa la scena e, a quanto pare, continua a sfoggiare una bellezza letteralmente fuori dal comune; l’ex-velina è stata impegnata negli ultimi mesi come conduttrice e, in vista di settembre e dell’inizio della nuova stagione televisiva, ha voglia di ricaricare le batterie.

Come spesso succede, la Canalis ha condiviso un momento della sua vita quotidiana su Instagram, la sciando tutti i follower assolutamente senza parole; ma il costume c’è davvero? La sua bellezza è mozzafiato, eccola.

Elisabetta Canalis, ma il costume c’è? L’ex-velina sfoggia un corpo mozzafiato, bellissima

E’ tempo di vacanze per tutte le vip del nostro mondo dello spettacolo e la Canalis non è di certo da meno; di ritorno dagli Stati Uniti, Eli ha deciso di trascorrere dei momenti di relax con la sua famiglia in Liguria, nello specifico a Santa Margherita Ligure.

Tra mare e sole, la Canalis è stata impegnata come testimonial della nuova linea di bikini di Calzedonia, noto marchio di moda (specie per quanto riguarda l’intimo e l’underwear femminile) che ha deciso di affidarsi alla bellezza e al corpo marmoreo dell’ex-velina per sponsorizzare i propri prodotti.

Scelta che, vedendo gli scatti, si è rivelata più che azzeccata; a più di quarant’anni, la Canalis fa infatti invidia alle ventenni. Nello scatto la vediamo insieme alla sua bambina, mentre indossa un bikini pieno di colori accesi e che non fa altro che mettere in risalto la sua silhouette da sogno.

Il corpo marmoreo della Canalis si erge da sotto il costume, mentre le lunghe e toniche gambe sono in primo piano ed il prosperoso e florido décollété viene enfatizzato dal bikini; una visione da sogno, che lascia tutti quanti senza parole.

Tantissimi sono stati i like alla foto, così come i commenti; ancora una volta si sprecano i complimenti per la conduttrice, amatissima come non mai da milioni di persone.