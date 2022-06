Test: pensi da adulto oppure no? Prova

Test psicologico: osserva attentamente l’immagine e scopri se hai un pensiero da adulto oppure da bambino. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Nell’ultimo periodo, sempre più persone si divertono a risolvere i vari quiz presenti sul web. Questi, oltre ad essere un ottimo passa tempo, sono anche molto utili per allenare la mente. Ma non solo, in alcuni casi ti permettono di scoprire dei dettagli sulla tua personalità di cui non eri a conoscenza.

Quello che vi proponiamo oggi vi permetterà di capire se avete un pensiero da adulti oppure no, si tratta di un test psicologico che in queste ore è diventato virale. Quello che dovrete fare è molto semplice, osservate l’immagine per qualche secondo, poi rispondete subito alla domanda: cosa avete visto per primo?

Ci sono ben due possibilità, ora andiamo a scoprire cos dice il tuo profilo corrispondete.

Test psicologico: cosa hai visto per primo nell’immagine?

Sei sei arrivato a questo punto devi aver già fatto la tua scelta, come avrai notato, nell’immagine sono presenti ben due possibilità: dei delfini o una coppia.

In base alla tua scelta scoprirai se il tuo è un pensiero da adulto oppure no. Siete curiosi di scoprire la verità? Vediamo insieme.

Se la prima cosa che i tuoi occhi hanno visto è stata una coppa in atteggiamento intimo non dovete preoccuparvi, la vostra mente ragione più da adulto e in modo razionale. Spesso state ore ed ore a riflettere prima di prendere una decisone, questo vuol dire che siete persone che valutano sempre i rischi delle proprie scelte.

La coppia è riuscita ad attirare la vostra attenzione proprio per via del vostro pensiero ormai adulto. L’ingenuità e l’innocenza che generalmente è nei bambini non fa più parte di voi.

Se invece la prima cosa che avete visto sono proprio i delfini, vuol dire che dentro di voi c’è ancora un animo infantile, attenzione non si tratta di un dettaglio negativo, anzi. Le persone che conservano ancora un lato da bambini sono più felici e spensierate. Quindi questo non significa assolutamente che siate persone immature, ma semplicemente viaggiate spesso con la fantasia.

Voi cosa ne pensate?