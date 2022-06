Chiara Ferragni, strano incontro al ristorante: “Ci sono solo io…”, ecco cosa è successo all’imprenditrice insieme al marito Fedez.

Chiara Ferragni e suo marito Fedez tornano di nuovo al centro della scena, questa volta però per un particolare incontro al ristorante. Mentre il rapper è di nuovo in radio col suo recente singolo, La dolce vita, l’imprenditrice cremonese è costantemente impegnata col suo marchio di moda e più felice che mai dopo l’annuncio di Amadeus.

I fan dei Ferragnez non si aspettavano però che la coppia incontrasse lui, che con tanta simpatia lancia una battuta ai due; ecco cosa è successo, davvero incredibile quanto emerso online.

Chiara Ferragni, strano incontro al ristorante: ecco chi è stato visto con lei e Fedez

Stando a quanto riportato da 361magazine (e ripreso da varie testate online, tra cui anche Fanpage) Chiara Ferragni ha deciso di cenare col marito Fedez nel noto ristorante Sophia Loren Restaurant di Milano, dove sono stati immortalati da alcuni fan.

I due però non erano gli unici presenti nel ristorante, perché infatti anche Silvio Berlusconi lo ha scelto per cenare; l’ex-premier è stato avvicinato dai due, che s sono recati da lui per salutarlo. Dal canto suo Berlusconi li ha accolti con molta simpatia ed una battuta: “Più famoso di voi ci sono solo io” ha scherzato Berlusconi in merito alla popolarità dei Ferragnez.

Stando al video trapelato e pubblicato su Instagram da 361magazine, Berlusconi avrebbe dedicato parole di stima ai due: “È incredibile quello che avete fatto. Grandi, grandi, grandi! Siete dappertutto” le parole dell’ex-premier, che poi ha augurato tanti auguri alla coppia per il loro futuro, invitandoli a continuare su questa strada.

L’incontro tra i Ferragnez e Berlusconi ha fatto impazzire il web; d’altronde, l’ex-premier è di recente finito al centro della scena per l’impresa fatta, insieme allo storico amico Adriano Galliani, col suo Monza. La squadra lombarda si è infatti guadagnata la promozione in Serie A e si candida ad essere una delle regine del mercato; i tifosi sognano.