Tu si que vales, c’è un addio per la prossima edizione: i fan potrebbero non vedere più un amato volto nel cast.

Tra le certezze del palinsesto Mediaset, ormai da diversi anni, c’è anche Tu si que vales, talent show dove i concorrenti hanno modo di esibirsi esprimendo il loro particolare talento, di qualsiasi genere.

Oltre ad intrattenere il pubblico con le varie esibizioni, il programma può beneficiare della presenza di nomi importantissimi capace di dare spettacolo, dai conduttori (Belen, Sakara e Castrogiovann) ai giudici, nomi del calibro di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. A quanto pare però, per la prossima edizione, il programma dovrà fronteggiare un addio: di chi si tratta?

Tu si que vales, c’è un addio per la prossima edizione: di chi si tratta?

Con tantissimi grandi nomi del mondo dello spettacolo che partecipano, Tu si que vales è sempre un programma davvero ricchissimo; per la prossima edizione però, stando alle ultime voci, potrebbe esserci un addio che ai fan non piacerà per nulla.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio sul suo profilo Instagram (tramite la sezione delle stories, come riportato da Gossip e TV), chi lascerà il programma di Canale 5 sarà la ballerina Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20; a un anno di distanza dalla sua partecipazione al talent show, a quanto pare la Stabile è pronta a lanciarsi in nuovi progetti.

Il resto del cast dovrebbe essere invece tutto riconfermato: Belen è pronta a ritornare, così come la Ferilli e il restante gruppo di giudici composto dalla De Filippi, da Scotti, da Zerbi e da Mammucari. La squadra è ormai affiatata e, nel corso delle varie edizioni, ha mostrato saper essere un vero e proprio valore aggiunto a livello di spettacolo e intrattenimento alle performance dei vari concorrenti.

Chissà che, alla fine, non possa tornare anche la Stabile; al momento la diretta interessata non ha smentito né confermato la voce, così come Mediaset non ha annunciato nulla, dunque restiamo solamente nel campo delle indiscrezioni.