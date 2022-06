Rompicapo: scegliere il tempo giusto è impossibile

Proviamo a mettere alla prova la vostra conoscenza della grammatica: leggete il quesito proposto dal rompicapo.

Nonostante per noi italiani possa sembrare un gioco da ragazzi, apprendere la nostra lingua è forse una delle imprese più difficili che possano esistere. L’italiano è un idioma che presenta una serie di insidie, detti ed eccezioni, per non parlare poi della difficoltà di coniugazione dei verbi in tutte le nostre infinite forme. Uno dei tempi più difficili è sicuramente il congiuntivo e il suo nemico giurato: il condizionale.

Moltissime persone infatti faticano a riconoscere le frasi che vanno coniugate con il primo oppure il secondo verbo. Di conseguenza, capita spesso di pronunciare gaffe che fanno storcere il naso a Dante Alighieri e che provocano una fastidiosa orticaria sulle schiene degli esperti dell’Accademia della Crusca. Detto questo, oggi metteremo alla prova la vostra conoscenza grammaticale con la collaborazione del simpaticissimo Mario.

Di fronte a voi potete osservare la frase proposta “Non mi sembrava che Mario ___ un altro impegno”, potete quindi scegliere tra aveva, avesse, abbia e aveva avuto. Leggete attentamente il rompicapo prima di formulare la risposta, possibilmente ad alta voce. Sappiate che moltissime persone falliscono, ingannate dalla nostra stessa lingua. Avete solo due minuti di tempo: qual è la risposta corretta?

Rompicapo – Soluzione

Se state leggendo questo paragrafo, probabilmente vi trovate ad un punto morto – oppure volete semplicemente verificare la correttezza della risposta formulata. Ripetiamo: il rompicapo si riassume in “Non mi sembrava che Mario ___ un altro impegno”, tra le risposte troviamo aveva, avesse, abbia e aveva avuto. In primo luogo, ricordatevi la regola fondamentale : dopo il che serve un tempo coniugato al congiuntivo. Una volta chiarito questo, analizziamo la frase: l’intera struttura è articolata al passato. Qual è quindi la risposta corretta? Scopriamolo insieme!

Ebbene sì, la risposta corretta era “Non mi sembrava che Mario AVESSE un altro impegno” – avevate indovinato la risposta? Se così non fosse, vi consigliamo di riprendere i vecchi libri di grammatica e fare un ripasso della lingua. Capita spesso infatti che il dialetto e la distrazione possano contribuire ad una formulazione scorretta della frase. La prossima volta sarete più fortunati.